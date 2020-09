Reuzegom in e-mail vlak voor fatale doop: “Beste sadisten en moordenaars” HAA

01 september 2020

20u31

Bron: VTM NIEUWS 16 “Beste sadisten en moordenaars”, met deze aanhef stuurde het praesidium van Reuzegom enkele dagen voor de dood van Sanda Dia (20) een e-mail met praktische informatie naar zijn leden. Dat blijkt uit onderzoek van Telefacts Nu. Die aanhef is “bijzonder cynisch, zeker als je de afloop kent”, reageert Kris Luyckx, advocaat van de twee studenten die de doop overleefden, bij VTM NIEUWS.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De leiding van de studentenvereniging wilde er absoluut een keiharde, zelfs sadistische bedoening van maken, zo blijkt uit de reconstructie die Telefacts NU vanavond uitzendt op VTM. “Het was duidelijk dat het een doopweek zou worden die niet voor doetjes was”, zegt Luyckx.

Raadkamer

Hij verdedigt de twee studenten die samen met Sanda deelnamen aan de fatale doop, maar zelf het ritueel hebben overleefd. “Wat mijn cliënten betreft, ben ik ervan overtuigd dat zij op voorhand niet de echte draagwijdte hebben geweten. We weten dat de dooprituelen zelf angstvallig geheim werden gehouden. Er werd daar erg weinig over uitgelekt”, wijst de advocaat erop.



Beide studenten verwerken het voorval op hun eigen manier, aldus Luyckx. Het feit dat de de raadkamer in Hasselt zich komende vrijdag buigt over de zaak rijt wel opnieuw “diepe wonden” open, klinkt het. “Het waren toch goeie vrienden van Sanda. Zij hebben samen dat traject naar die doop doorstaan.”

“Groepsdruk”

Het tweetal kan “heel moeilijk” praten over wat er is gebeurd. “Er is psychologische begeleiding aan te pas gekomen”, zegt Luyckx. “Niet alleen om te verwerken wat daar is gebeurd.” Hij schetst vervolgens de situatie van zijn cliënten op het momenten van de feiten. “Je zit daar, zeg maar, in een bijna onmachtige positie. Door de groepsdruk kan je nog moeilijk zelf handelen en dan zie je een van je beste vrienden die er slecht aan toe is.”

Of ze zich schuldig voelen? Luyckx wijst erop dat ze met drie (Sanda en de twee cliënten van Luyckx, nvdr.) “bij wijze van spreken in die put opgesloten zaten”. “Ik denk dat zij diegenen waren die op zeker ogenblik hebben gezegd ‘hier moet ingegrepen worden’.” Het is op hun aangeven dat Sanda uiteindelijk naar het ziekenhuis is gebracht, aldus de advocaat.

Er zijn duidelijk wettelijke, maar ook menselijke grenzen overschreden Kris Luyckx

“Punt maken”

“Het is zeer moeilijk wanneer je vrienden hebt die voor de dood van een andere goeie vriend verantwoordelijk zijn. Het is logisch dat daar een verwerkingsproces komt”, voegt hij nog toe.

Door de burgerlijke partijstelling zal dat punt gemaakt worden, zegt Luyckx. “Dat is niet evident”, klinkt het. “Ik heb van mijn cliënten niet de opdracht gekregen om als wraakridders te acteren. Er moet niet opnieuw nog bloed vloeien. Maar zij willen hun punt maken. Er zijn duidelijk wettelijke, maar ook menselijke grenzen overschreden.”

In een speciale aflevering van ‘Telefacts NU’, vanavond om 21.45 uur op VTM , ziet u de reconstructie van de laatste 48 uur van Sanda Dia.

Lees ook:

Vader van Sanda Dia spreekt voor het eerst: “België gaf me alles, Reuzegom nam me alles af” (+)

RECONSTRUCTIE. De goed bewaarde geheimen van Reuzegom (+)

“Wat met Sanda is gebeurd, is geen ongeval”: drie vrienden over Sanda Dia, die stierf tijdens een studentendoop (+)