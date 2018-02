Retributie voor verblijfsvergunning blijft grotendeels behouden. Francken: "Zeer goede uitspraak"



22 februari 2018

16u10 0 De regeringsbeslissing die bepaalt dat ons land voor een verblijfsvergunning 160 tot 215 euro per persoon mag aanrekenen, is slechts gedeeltelijk vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Volgens het Hof moeten erkende staatlozen die niet in hun thuisland terecht kunnen daarvan worden vrijgesteld. De regeringsbeslissing blijft dus grotendeels behouden.

Begin 2015 had de regering bepaald dat een aanvraag tot gezinshereniging en een verblijf als student 160 euro per persoon kosten, terwijl voor aanvragen tot regularisatie en arbeidsmigratie 215 euro moet worden neergeteld. Kwetsbare groepen zoals kandidaat-vluchtelingen, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en vreemdelingen die een regularisatie aanvragen om dringende medische redenen worden vrijgesteld.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zei toen dat hij op die manier het aantal oneigenlijke regularisatieaanvragen wilde doen dalen. De plannen warden echter op veel kritiek onthaald.

De vzw Association pour le droit des Etrangers en de Franstalige advocatenbalie trokken tegen de beslissing naar het Grondwettelijk Hof. In een arrest fluit het Hof Francken nu gedeeltelijk terug, want staatlozen die hun nationaliteit buiten hun wil hebben verloren en die nergens anders terecht kunnen, moeten van de retributie worden vrijgesteld.

Toch reageert Francken opgelucht. Vanuit Guinee reageert de staatssecretaris positief op de uitspraak: "Dit is een zeer goede uitspraak. Het is alweer een overwinning in een belangrijk migratiedossier. We mogen rolrecht vragen net als in veel andere landen. Het bedrag is billijk (350 euro, red). Ik zal een wetsontwerp opstellen om erkende staatlozen niet meer te laten betalen."