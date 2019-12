Resten van everzwijn ontdekt dat besmet is met Afrikaanse varkenspest HR

13 december 2019

19u57

Bron: Belga 2 Binnenland In de provincie Luxemburg zijn resten ontdekt van een everzwijn dat besmet is met Afrikaanse varkenspest. Dat heeft de Waalse overheidsdienst SPW (Service public de Wallonie) bekendgemaakt. Als gevolg van de ontdekking gelden speciale maatregelen in de betrokken zone.

De beenderen van het everzwijn zijn op 9 december ontdekt in een afgebakende zone bij het dorp Assenois, een deelgemeente van Léglise. De zone staat onder verscherpt toezicht in het kader van de aanpak van de crisis rond de Afrikaanse varkenspest.

Het karkas werd ontdekt bij verhoogde controle- en zoekacties naar everzwijnen in de streek. Een laboratorium bevestigde dat de beenderen positief hadden getest op het virus. Volgens de eerste gegevens was het everzwijn al drie tot zes maanden dood.

Verkeer verboden

In de betrokken zone is elk verkeer in de bossen verboden, net als jagen of hout kappen. Onder supervisie van het Waalse departement Natuur en Bos wordt de vernietiging van everzwijnen er wel voortgezet.

De dienst SPW preciseert dat de zone waar het karkas lag, volledig afgezet is sinds juli. Volgens recente waarnemingen daalt het aantal everzwijnen merkelijk in deze zone.

