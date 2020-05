Restaurants willen vroeger dan 3 juni weten of ze opnieuw open mogen mvdb

23 mei 2020

19u38

Mag de horeca opnieuw open en wanneer? Restaurantuitbaters dringen er bij de overheid op aan om zo snel mogelijk te beslissen over een eventuele heropstart, en niet te wachten tot de volgende Nationale Veiligheidsraad. Die staat gepland op woensdag 3 juni, pas binnen elf dagen.

Als die dag het licht op groen wordt gezet, kunnen restaurants niet zomaar meteen heropenen. Dat duurt sowieso langer dan vijf dagen, eerder is niet realistisch, klinkt het.



Restaurantuitbaters willen een perspectief en vragen snel concrete regels. Vele restaurants proberen momenteel met afhaalmaaltijden het hoofd boven water te houden. Voor hun beperkte kaart hebben ze slechts een kleine voorraad nodig. Dat verandert als ze opnieuw open mogen gaan. Uitbaters hebben tijd nodig om bestellingen te plaatsen bij hun vaak internationale leveranciers en deze geleverd te krijgen. Ook het herinrichten van hun zaak om sociale distancing te bewerkstelligen, vraagt tijd.



De kans is echter klein dat een beslissing over de horeca vroeger dan 3 juni valt. Op de Nationale Veiligheidsraad met premier Sophie Wilmès en de minister-presidenten van de regio’s wordt dan ook de cultuursector, de uitbreiding van de sociale bubbel en de grote en kleine evenementen besproken.