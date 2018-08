Restaurants van keten Amadeus in Brussel en Kruishoutem gesloten wegens hygiëneproblemen AV

21 augustus 2018

17u24

Bron: BELGA 9 De vestigingen van de restaurantketen Amadeus in Brussel en in Kruishoutem werden vandaag gesloten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Hygiëneproblemen doen de twee restaurants de das om.

De aanleiding voor de maatregel zijn herhaaldelijke hygiëneproblemen in de twee vestigingen van de keten die gespecialiseerd is in het serveren van ribbetjes. Het FAVV benadrukt dat er geen onmiddellijk gevaar was voor de voedselveiligheid, maar uit verschillende controles bleek dat de oplossingen van de zaakvoerder steeds tijdelijk waren en dat de gebrekkige situatie op lange termijn ongewijzigd bleef. Naar de toekomst toe kon de voedselveiligheid niet verzekerd worden, waardoor besloten werd om de toelating van het restaurant in te trekken.

Als de zaakvoerder opnieuw zijn restaurant wenst te openen, zal hij een nieuwe toelating moeten aanvragen die door het FAVV zal worden geëvalueerd. Pas daarna kan de zaak weer opengaan.



Wanneer het FAVV bij controles tekortkomingen vaststelt, dan kunnen er maatregelen genomen worden. Die variëren van een waarschuwing of proces-verbaal, inbeslagname, tijdelijke sluiting of het intrekken van de erkenning.