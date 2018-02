Restauranthouder betast 16-jarige jobstudente maar krijgt geen celstraf omdat het dossier te lang stil lag ADN

19 februari 2018

18u50

Bron: Belga 1 Een 45-jarige Egyptenaar uit Maaseik is door de Tongerse rechtbank schuldig bevonden voor het aanranden van een jobstudente. De studente die bij hem aan het werk was, werd constant lastiggevallen met seksueel getinte insinuaties die de man deed. Omdat het dossier lange tijd stil lag, werd er geen gevangenisstraf uitgesproken.

In de zomer van 2014 ging een toen zestienjarige jobstudente als serveuse aan het werk in de zaak van de Egyptenaar. Bijna van meet af aan moest ze de seksueel getinte grapjes van haar baas verdragen. Maar daar bleef het niet bij. Tijdens de maand dat ze er werkte, raakte de man herhaaldelijk haar borsten aan, kneep hij in haar achterwerk en liet hij uitschijnen dat ze een extra beloning zou krijgen als ze hem oraal zou bevredigen. Op haar laatste werkdag kuste de man haar in de nek, schuurde hij met zijn geslachtsdeel tegen haar en ging hij met zijn hand onder haar T-shirt. Na afloop van haar werkdag ging ze klacht indienen bij de politie.

Eenvoudige schuldigverklaring

Ook een ander meisje verklaarde dat ze sinds ze er werkte lastig werd gevallen door de man, maar stelde zich geen burgerlijke partij. Na de klacht in 2014 werd een dossier tegen de man opgestart en werden er verschillende getuigen verhoord. Het parket wachtte daarna twee jaar om het dossier af te sluiten en naar de rechtbank te verwijzen. Daarmee is volgens de rechter de redelijke termijn overschreden en komt hij ervan af met een eenvoudige schuldigverklaring. Wel moet hij aan zijn voormalige werkneemster een schadevergoeding betalen van 300 euro vermeerderd met de gerechtskosten.