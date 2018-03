Restaurant Aux Armes de Bruxelles failliet verklaard Redactie

22 maart 2018

16u50

Bron: belga 0 De Franstalige Brusselse handelsrechtbank heeft het restaurant Aux Armes de Bruxelles in de Beenhouwersstraat failliet verklaard. Dat meldt de krant L'Echo op zijn website. Het gaat om het twaalfde faillissement van een restaurant van de broers Beyaz.

De uitbaters van het restaurant hadden in de zomer de oprichting van INV4U aangekondigd, een structuur in het Groothertogdom Luxemburg waaraan het personeel en het handelsfonds moesten worden overgedragen. De werknemers waren er echter, met de steun van het gemeenschappelijk vakbondsfront en door advocaat Bernard Maingain, in geslaagd de transfer in kwestie te blokkeren. Ze eisten dat de exploitanten hun identiteit bekendmaakten.

Uiteindelijk bleken dat de broers Beyaz achter het Luxemburgse bedrijf met een kapitaal van amper 30.000 euro te zitten. De rechtbank sprak het faillissement van dat bedrijf uit. Maïa Gutmann Le Paige werd aangeduid als curatrice van het restaurant.

Het is de bedoeling om de activiteiten zo snel mogelijk weer op te starten, aldus Christian Bouchat van de socialistische vakbond FGBT "aangezien 40 personeelsleden enkel maar weer aan het werk willen". Er zullen bovendien vergaderingen plaatsvinden met de curatrice en mogelijke overnemers.

Volgens L'Echo zou een van de mogelijke overnemers Rudy Vanlancker zijn, de uitbater van Chez Leon. Hij had in februari al laten weten dat hij geïnteresseerd was in de overname van een van de restaurants van de Beyaz-groep, zoals bijvoorbeeld Les Brasseries Georges of Aux Armes de Bruxelles.