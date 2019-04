Rest van de dag geen stadsbussen meer in Antwerpen: personeel boos omdat er geen camerabeelden zijn van agressie TT Philippe Truyts

02 april 2019

10u02 3 De werkonderbreking bij buschauffeurs van het stadsbussennet in Antwerpen zal nog de hele dag duren en ertoe leiden dat er geen bussen uitrijden op de lijnen 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33, 40, 142 en 762. Dat meldt De Lijn. De trams en streekbussen die de stad binnenrijden, ondervinden geen hinder.

Gisteren kwam het “agressiecomité” samen om de incidenten van vrijdag, toen tot twee keer toe een buschauffeur werd aangevallen door een reiziger, te bespreken. Dinsdag stond er een personeelsvergadering gepland over het resultaat van dat overleg en dat heeft heel wat chauffeurs ertoe bewogen het werk te onderbreken.

De socialistische vakbond ACOD laat in een reactie weten dat het personeel inderdaad niet te spreken is over de gang van zaken. “De chauffeurs vinden dat er meer agressie is bij reizigers omdat door een personeelstekort vaak ritten worden geschrapt”, zegt sectorsecretaris Geert Vermunicht. “Daarnaast heeft de Vlaamse regering de beloofde middelen om het veiligheidsplan van De Lijn uit te breiden na de aanslagen in Zaventem nog steeds niet vrijgemaakt. Tot slot klagen de chauffeurs ook in het algemeen over het zogenaamd ‘wendbaar werk’, met onrealistische rij- en rusttijden.”

De situatie escaleerde vanmorgen tijdens de personeelsvergadering omdat daar volgens ACOD werd bekendgemaakt dat er geen camerabeelden beschikbaar zijn van de twee agressiefeiten. “Er is dan ook meteen een stakingsaanzegging vertrokken vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront”, zegt Vermunicht. “De directie heeft nu 14 dagen om met een concreet plan van aanpak te komen.” Morgen wordt het werk wel hervat.