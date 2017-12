Responsible Young Drivers bereiden zich voor op nieuwjaarsnacht ADN

16u25

Bron: Belga 0 BELGA De Responsible Young Drivers (RYD) zetten ook dit jaar op oudejaarsavond in heel Vlaanderen wagens in om feestvierende automobilisten die nood hebben aan een lift veilig thuis te brengen. In totaal gaat het om een vijftigtal auto's en 100 vrijwilligers, zegt directeur Johan Chiers.

De vrijwillige chauffeurs, allen tussen 18 en 29 jaar oud, moesten net zoals de voorbije jaren in december een specifieke rijtest afleggen, om aan te tonen dat ze verantwoordelijke bestuurders zijn.

De RYD-chauffeurs zijn op oudejaarsavond van middernacht tot 6 uur beschikbaar. In elke wagen zitten twee tot drie vrijwilligers, van wie er dan telkens één het stuur overneemt van de bestuurder die een beroep op hen doet. Daarnaast wordt ook de dispatching draaiende gehouden door vrijwilligers.

Wie in Vlaanderen nood heeft aan een lift, kan RYD contacteren op het nummer 0902/12345 (1 euro per min). De rit zelf is volledig gratis. In Wallonië trekken een 50-tal vrijwilligers van RYD de hort op.