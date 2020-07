Exclusief voor abonnees

REPORTAGE. De zwembaden zijn weer open: “Dit is veel leuker dan normaal! We kunnen de hele tijd op de glijbaan”

Brecht Herman

01 juli 2020

16u54

De bedwelmende chloorgeur, een bijna-valpartij in het kleedhokje en het verdacht warme kinderbadje zijn terug: eindelijk mogen de zwembaden weer open. Wij trokken onze zwembroek aan en gingen kijken in het subtropisch LAGO-zwemparadijs in Gent. Je moet op voorhand reserveren en je handen ontsmetten, maar eenmaal in het water is de pret even groot als vroeger. Groter, zelfs. Want er is veel minder volk.