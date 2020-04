Repatriëringsvlucht met 14 Belgen uit Mali geland in Melsbroek JG

15 april 2020

16u15

Bron: Belga 0 Defensie heeft veertien Belgen uit Mali gerepatrieerd. In de nacht van dinsdag op woensdag is een militair toestel met de Belgen aan boord geland in Melsbroek.

Het toestel was opgestegen in Bamako, in Mali, en landde afgelopen nacht op de militaire luchthaven van Melsbroek. Aan boord van het toestel zaten 97 passagiers uit 15 landen, onder wie dus ook 14 Belgen.

"Een nieuwe vlucht brengt ook de nodige voorzorgen met zich mee", aldus Defensie. Na de landing moeten zowel het toestel als de luchthaven grondig ontsmet worden. De Medische Component en de Luchtcomponent slaan de handen in elkaar voor de ontsmetting van de binnenkant van het vliegtuig en van de bagage van de passagiers die na een grondige screening aan boord als mogelijk Covid-19-positief worden bestempeld.

Ook alle gebruikte zones worden ontsmet, van zodra de passagiers de luchthaven hebben verlaten.

Reizigers in het buitenland zich kunnen registreren op Travellers Online, zodat de ambassade contact met hen kan opnemen. Ze kunnen met vragen ook contact opnemen via het infonummer van Buitenlandse Zaken (02/511.40.00) of een privébericht sturen naar de Facebookpagina van Diplomatie Belgium.