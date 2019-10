Repatriëringsoperatie Thomas Cook-reizigers dit weekend nagenoeg afgerond: zowat 500 Belgen keren terug

ADN

04 oktober 2019

14u27

Bron: Belga 0 Morgen en zondag keren nog zowat 500 Thomas Cook-reizigers terug naar België. Daarmee zal de repatriëring van de zowat 12.000 vakantiegangers die door de teloorgang van de touroperator in België gestrand waren, zo goed als afgerond zijn. Dat meldt het Garantiefonds Reizen vandaag. Het herhaalt nog eens dat de verwerking van de tienduizenden claims een hele tijd zal duren.

Toen Thomas Cook in België vorige week financieel onvermogend werd verklaard, verbleven er ruim 13.000 toeristen in het buitenland. Een duizendtal was met de auto op reis en kon op eigen houtje terugkeren. Voor de rest zocht het Garantiefonds Reizen plaats op geplande vluchten van luchtvaartmaatschappijen of legde het chartervluchten in.

Twintig vluchten

Die repatriëringsoperatie nadert nu haar einde. Morgen en zondag keren nog vakantiegangers terug met ruim twintig vluchten, zo staat op de website van het fonds. Het gaat onder meer om ruim 200 reizigers uit Spanje en de Spaanse eilanden en meer dan 100 toeristen die op de Griekse eilanden met vakantie waren.



Nadien moet het Garantiefonds Reizen nog de terugvlucht van zowat zestig reizigers verzorgen, waarvan de laatste voor het einde van het jaar gepland is. Dat zijn dan bijvoorbeeld mensen die alleen een vlucht boekten en op eigen houtje aan een rondreis bezig zijn.

Duizenden claims

De aandacht van het fonds kan nu stilaan verschuiven naar de verwerking van de duizenden claims die worden verwacht. Want behalve de mensen die op reis waren, zijn er naar schatting nog eens circa 60.000 mensen die een reis hadden gepland met Thomas Cook/Neckermann. Zij kunnen een terugbetaling aanvragen via een onlineformulier op de website van het fonds.

Directeur Mark De Vriendt herhaalt vandaag nog eens dat de terugbetaling een hele tijd zal duren. “We geven onszelf nu twee tot drie weken de tijd om een claimcenter op te zetten. We moeten lokalen en mensen zoeken, materiaal aankopen, enzovoort”, zegt hij. Nadien zullen de claims behandeld worden in chronologische volgorde, op basis van vertrekdatum.

Iedereen krijgt zijn geld terug. We hebben enkel tijd nodig om dit enorme aantal dossiers te verwerken

Complex

“Het gaat om meer dan 60.000 reizigers en claims met een enorme variëteit aan diensten en betrokken ondernemingen. We moeten werken met de weinige informatie die we hebben en dat maakt de afhandeling van die dossiers er niet makkelijker op, en soms zelfs zeer complex”, stelt De Vriendt nog. Maar hij benadrukt dat de nodige fondsen er zijn. “Iedereen krijgt zijn geld terug. We hebben enkel tijd nodig om dit enorme aantal dossiers te verwerken.”

De verschillende vennootschappen van Thomas Cook in België werden intussen ook failliet verklaard. De curatoren hopen nog op een overnemer voor (een deel van) Thomas Cook Retail België, dat voornamelijk de 91 reiswinkels omvatte en goed was voor 501 werknemers.