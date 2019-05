Repatriëring van Etienne Tshisekedi loopt vertraging op AW

29 mei 2019

18u51

Meer dan twee jaar nadat de Congolese oppositieleider Etienne Tshisekedi in Brussel is overleden, zou zijn lichaam vanavond gerepatrieerd worden naar Kinshasa. De privévlucht is gepland omstreeks 21 uur, maar die vlucht loopt nu vertraging op door "vliegtuigproblemen".

“De vlucht is geannuleerd voor vandaag”, aldus een officiële bron aan Belga. Eerder op de avond was al te horen dat er nog enkele zaken geregeld moesten worden met de Congolese autoriteiten, die de vlucht organiseren. Het lichaam zou gerepatrieerd worden met een gehuurde Airbus A330. Er zouden ook 270 passagiers meevliegen.



Voor de repatriëring zou er op Melsbroek nog een militaire plechtigheid gehouden worden, om de politicus een laatste eerbetoon te brengen, in het bijzijn van familie en geliefden. Ook vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders woont die plechtigheid bij. Morgen zou het privévliegtuig met aan boord het lichaam van Tshisekedi aankomen op de internationale luchthaven van Kinshasa. Daar zal onder meer zoon Félix het vliegtuig opwachten. Zaterdag volgt de begrafenis.

Op 1 februari 2017 overleed de Congolese politicus op 84-jarige leeftijd in Ukkel. Al die tijd lag hij opgebaard in een crematorium in Elsene.

Tshisekedi junior

Voormalig Congolees president Joseph Kabila stond weigerachtig tegenover een begrafenis van Tshisekedi, een van zijn grootste politieke tegenstanders, in Congo. Hij vreesde een ongeziene samenscholing van aanhangers van de oppositie, een evenement dat hij kon missen als kiespijn in pre-electorale tijden.



Begin dit jaar werd Tshisekedi's zoon Félix echter uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van eind vorig jaar. Sinds Tshisekedi junior aan de macht gekomen is, zijn de moeilijke betrekkingen met België geleidelijk verbeterd en werd het ook mogelijk om de repatriëring van Etienne Tshisekedi te organiseren.

Begrafenisstoet

Na de landing zal een begrafenisstoet de hele dag Kinshasa doorkruisen, tot aan een mortuarium in het centrum van de stad. Onderweg zal de stoet ook het huis van Tshisekedi in de oostelijke wijk Limete passeren. Vrijdag wordt het lichaam in processie overgebracht naar het grootste stadion van de stad, waar 80.000 mensen een mis en een wake kunnen bijwonen. De officiële ceremonie en een grote plechtige mis volgen zaterdag, in hetzelfde stadion. De aartsbisschop van Kinshasa zal voorgaan in die mis. Het lichaam wordt zaterdagnamiddag dan begraven in een monument in de buitenwijk N'sele.

Uit het programma van de plechtigheden blijkt ook dat Tshisekedi benoemd zal worden tot nationale held, net zoals oud-premier Patrice Lumumba en Laurent-Désiré Kabila.

Oppositie

Tshisekedi was jarenlang de luis in de pels van de Congolese machthebbers, al begon hij zijn politieke carrière wel nog aan de zijde van oud-dictator Mobutu. Begin jaren 80 richtte hij met enkele medestanders de eerste oppositiepartij tegen Mobutu op, de Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Hij bleef de UDPS leiden tot zijn dood.

Doorheen de jaren belandde hij enkele keren in de cel, maar in de woelige jaren 90 werd hij ook enkele keren aangesteld tot premier. Ook tegen vader en zoon Kabila ging hij in oppositie. Zowel in 2006 als 2011 nam hij het op tegen Joseph Kabila, maar twee keer verloor hij. Na zijn nederlaag in 2011 bleef hij volhouden dat hij de rechtmatige president was.

Staatshoofden

Voor de begrafenis worden zes Afrikaanse staatshoofden in Kinshasa verwacht: het gaat onder meer om Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville), João Lourenço (Angola) en Paul Kagame (Rwanda). Bij Tshisekedi's eedaflegging in januari was enkel de Keniaanse president Uhuru Kenyatta aanwezig. Ook de Belgische premier Charles Michel en de Franse president Emmanuel Macron zouden een uitnodiging gekregen hebben voor de plechtigheid, maar geen van hen heeft al op die uitnodiging geantwoord.