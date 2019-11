Repatriëring van 6 kinderen uit Syrië kostte 45.000 euro Jeroen Van Horenbeek Bruno Struys

06 november 2019

12u19

Bron: De Morgen 15 De operatie om zes kinderen uit Syrië terug te halen, heeft in totaal 45.000 euro gekost. Dat laat minister van Defensie Didier Reynders (MR) weten.

In juni werden zes Belgische weeskinderen uit opvangkampen in Syrië overgebracht naar ons land. Dat gebeurde met een vliegtuig van het Belgisch leger, via de militaire luchthaven van Melsbroek.

In de Kamercommissie Landsverdediging vanmiddag wilde N-VA-parlementslid Theo Francken weten wat de kostprijs was van deze operatie. N-VA had grote vragen bij de missie, onder meer over de kosten ervan.



“De kost van die operatie bestaat uit 4.200 euro voor de begeleiding van de kinderen en 40.720 euro voor de vlucht en het vliegpersoneel”, antwoordde minister van Defensie Didier Reynders (MR).