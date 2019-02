Reorganisatie bij militaire inlichtingendienst NLA

08 februari 2019

16u00

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), de militaire inlichtingendienst, krijgt momenteel een "ingrijpende interne reorganisatie". Dat zegt luitenant-generaal Claude Van de Voorde, baas van de ADIV. Hij vraagt zijn personeel hun verantwoordelijkheid op te nemen om "op een positieve manier bij te dragen aan deze reorganisatie".

De reorganisatie houdt rekening met de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie over de aanslagen van 22 maart 2016, toen bleek dat de inlichtingendiensten steken had laten vallen. Ook advies uit audits van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, speelt een rol bij de reorganisatie.

De audits wezen volgens de ADIV terecht "op een aantal ernstige tekortkomingen en problemen in het beheer en het management van bepaalde entiteiten in de dienst", die niet langer kunnen. "In het kader van deze reorganisatie zijn ondertussen al een heel aantal beslissingen en acties genomen. Ze zijn allemaal gericht op het versterken van de samenwerking, zowel intern als met externe partners, op nationaal en internationaal vlak", aldus Van de Voorde.

"Nieuwe werkmethoden die een verandering in gewoontes en zelfs een aanpassing van de mentaliteit eisen en bovendien mensen uit hun comfortzone halen, laten niemand onberoerd", klinkt het nog. "Niettemin is een gedegen herstructurering en verandering aan de orde.”

Volgens de ADIV-baas is het ook nog van groot belang dat iedereen zijn "verantwoordelijkheid opneemt om op een positieve manier bij te dragen aan deze reorganisatie". De luitenant-generaal stelt ook dat de herstructurering de komende jaren gepaard moet gaan met een inspanning op het vlak van de werving van mensen met een specifiek profiel, op het vlak van uitrusting en in termen van initiële en voortgezette vorming.