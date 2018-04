Renovatie van 29 miljoen euro van start aan Antwerps stadhuis sam

09 april 2018

23u03

Bron: belga 0 In Antwerpen is de restauratie en renovatie van het stadhuis van start gegaan. De kostprijs wordt geraamd op 29 miljoen euro, en tegen het najaar van 2020 zou alles afgerond moeten zijn.

Het Antwerpse stadhuis is al meer dan 450 jaar oud en heeft als zowat enige ter wereld al die tijd zijn functie behouden. Het is echter niet meer geschikt als hedendaagse werk- en ontvangstruimte. Er zijn klimatologische aanpassingen nodig en betere elektronica- en ICT-voorzieningen, de tweede verdieping kon niet meer gebruikt worden en het stadsbestuur wil het gebouw in de toekomst ook meer openstellen voor de Antwerpenaar.

De restauratie aan het interieur, waaronder de muurschilderingen, vele schilderijen en het goudleren behang in het kabinet van de burgemeester, neemt heel de werfperiode in beslag en gebeurt zowel ter plaatse als in ateliers buiten de werfzone. Daarnaast zal tot september 2019 gewerkt worden aan het dak en twee nieuwe hoge ruimtes op de tweede verdieping, waar daglicht binnenvalt via de centrale glazen koepel. De buitengevel wordt dan weer vanaf september van dit jaar hersteld en gereinigd.

Vorig jaar trokken de kabinetten al tijdelijk weg en werd het gebouw leeggemaakt en voorbereid op de werken. Vanaf deze week plaatst de aannemer werfomheining en steigers. In het najaar van 2020 wordt het stadhuis in principe opnieuw in gebruik genomen. Er zullen meer kabinetten een plaats kunnen krijgen en de gelijkvloerse verdieping zal gedeeltelijk toegankelijk worden voor het publiek.