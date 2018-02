Renaud Hardy valt agent aan tijdens gevangenentransport Veronique Coopmans

21 februari 2018

09u30

Bron: eigen berichtgeving, belga 0 Het transport van seriemoordenaar Renaud Hardy wordt extra beveiligd na een incident gisteren. Omwille van zijn gezondheid wordt Hardy naar zijn proces gebracht met een speciale taxidienst. Tijdens die rit heeft Hardy een agent aangevallen.

Met een nieuwe bril op het hoofd en zijn armen vol papieren en dossiers stapte Renaud Hardy vanmorgen de assisenzaal binnen voor zijn derde procesdag. Hij had vandaag wel wat last van een stijve nek, zo gaf hij mee. Openbare aanklager Alexandra Van Kelst liet meteen een proces-verbaal toevoegen dat melding maakte van Hardy die tijdens zijn transport naar de gevangenis een agent aanviel. Tijdens dat transport moest mijnheer Hardy dringend plassen,” beschreef aanklager Van Kelst. "Omdat ze op vijf minuten van van de bestemming waren, vroegen ze mijnheer Hardy om te wachten. Hardy maakte zijn gordel los en viel een politieagent aan.

Hardy zelf minimaliseerde: "Ik werd door de agenten begeleid naar Hasselt en ik moest dringend plassen", aldus Hardy. "Dat is puur uit noodzaak. Ze zeiden maar 'sebiet sebiet'. Ik wist niet dat het nog maar 500 meter was. Ik heb geen besef van tijd en ruimte. Ik deed mijn horloge uit en ben recht gestaan. Ik wilde die agent niet aanvallen. Ik heb niet gestampt. Ik was nog geboeid."

Vandaag gaan de speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen en Halle-Vilvoorde verder met hun uiteenzetting over het onderzoek. Hardy staat terecht voor de moorden op Maria Walschaerts, zijn ex Linda Doms, verkrachting met foltering, en twee moordpogingen, onder meer op actrice Veerle Eyckermans.

