Renaud Hardy barst in tranen uit: "Mea culpa, mea maxima culpa"

19 februari 2018

15u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voor het Tongerse hof van assisen is voorzitter Dirk Thijs gestart met het verhoor van Renaud Hardy (55) uit Mechelen. Hardy staat terecht voor twee moorden, verkrachtingen met folteringen en twee moordpogingen. In november bekende hij de feiten. Deze voormiddag werd de akte van beschuldiging voorgelezen en kwamen de raadsmannen van de burgerlijke partijen aan het woord.

Lees hieronder woord voor woord het verhoor van Hardy:

Kan u ons wat meer vertellen over u jeugdjaren? Wat herinnert u zich van de eerste twaalf jaar van uw leven?

"Ik wil mij in de eerst plaats excuseren, mea culpa mea maxima culpa (barst in tranen uit- lange stilte). Ik kan de klok niet meer terugdraaien maar het spijt mij zo. Ik heb twee zussen, wij woonden in Mechelen. Mijn moeder deed zo goed mogelijk haar best om het huwelijk te laten werken. Mijn ouders leerden elkaar kennen in de Congo. Zij was stewardess. Ze kregen drie kinderen."

"Mijn vader was een intelligent man, maar vond zijn plaats niet in de structuur van het gezin. Hij was muzikaal maar ik heb hem nooit zien werken. Hij was regelmatig dronken. Mijn moeder riep altijd tegen hem. Ik zal altijd op mijn kamer. Vandaar mijn aversie naar vrouwen toe. Ik vertrouw geen vrouwen. Als ik aandacht vroeg aan mijn moeder lukte dat niet. School interesseerde mij niet. Ik wilde vrij zijn en mijn goesting doen."

Waren dat stevige ruzies in huis?

"Mijn moeder was een heel stevige vrouw, ze wist wat ze wilde."

Hebt u ooit partnergeweld gezien buiten verbaal geweld? Fysieke agressie?

"Fricties, wrijvingen, irritaties, actie en reactie, echtelijke moeilijkheden, ja. Mijn zussen zijn in Antwerpen gaan wonen en ik ben thuis gebleven."

U zat ook een tijdje aan zee op school?

"Ja. Ik was het mooiste kindje. Mijn moeder was trots op mij, ja en ik was zelf ook trots op mezelf."

Wat was u hobby als kind?

"Fietsen en kattekwaad uitsteken. Ik ben nooit met mijn ouders op verlof geweest of op restaurant. Ik ging soms wel naar mijn tante in Wommelgem

Uw moeder is van adel?

"Ja klopt, ze sprak ook Frans tegen mij. Mijn overgrootouders wonen in een kasteel in Deurne."

Hoe was uw relatie met uw moeder?

"Ze was zeer kordaat, zo en niet anders (herhaalt het in het Frans)."

Heeft u ooit slagen gekregen van haar? Een opvoedkundige tik of ging dat verder?

Hardy kijkt rond - zwijgt zeer lang - wrijft over zijn baardje en staart naar de voorzitter. Zijn advocaat herhaalt de vraag en zegt daar kunt ge toch op antwoorden

"Ik heb een moeilijke jeugd gehad ja maar ik wil haar niet zwart maken."

Werden de kinderen bij u thuis geslagen door vader of door moeder?

Hardy zwijgt weer en antwoordt niet. "Ik wil mijn moeder die nu 88 jaar is nu niet gaan culpabiliseren sorry" Hij barst weer in snikken uit.

Uw zussen maken daar geen gewag van? U voelt toch dat ik aanstuur op een positieve confirmatie?

"Ik heb een aversie aan lichamelijk contact van in mijn jeugd."

Welke trauma’s heeft u dan aan uw jeugd overgehouden?

Hardy zwijgt weer.

Het stelselmatig vereenzamen op uw kamer, ja. Welk diploma heeft u?

"Ik heb mijn middelbare studies niet afgemaakt. Ik volgde de afdeling elektriciteit. Ik heb de wereld gezien, altijd gesport. Ik ben gaan werken in Turkije, als reisagent vooraan in de bus."

U heeft lang thuis gewoond?

"Ja tot ik een seksuologe heb leren kennen."

Wat heeft u als werk gedaan?

"Zo weinig mogelijk."

Daarna legt hij uit dat hij wel nog gewerkt heeft voor de stad Mechelen bijvoorbeeld. "Maar ik heb nooit niet gezwegen. Ik ging altijd in discussie. Nu zit ik al twee jaar in de gevangenis maar ik krijg van niemand bezoek."

Wanneer heeft u voor het eerst een relatie gehad?

"Toen ik 13 was. Er was toen een vrouw van 38 en die sprong op mij en het was gedaan."

