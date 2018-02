Renaud Hardy: "Als ik gemoord had, was de druk van de ketel" Eerste procesdag sadistische seksuele seriedoder van start HA

19 februari 2018

11u09

Bron: Belga, Gazet van Antwerpen 2 In de Tongerse assisenzaal is het proces van seriemoordenaar Renaud Hardy (55) van start gegaan. Hardy staat terecht voor twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen. In november bekende hij alle feiten. Na het voorlezen van de akte van beschuldiging, kwamen de raadsmannen van de burgerlijke partijen aan het woord. Deze namiddag wordt Hardy verhoord.

De vijftiger pleegde de feiten omdat hij zeer veel pijn had en "om van zijn brandende frietketel" af te geraken. Als hij gemoord had, was de druk van de ketel. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor in november 2017, zo bleek vanochtend uit de akte van beschuldiging van openbaar aanklager Alexandra Van Kelst.

"Hasselt Hilton"

De beschuldigde werd vanmorgen gekleed in een lichtbruine gevangenisplunje, de bril boven op zijn kaal hoofd en met een dikke map documenten onder de arm de zittingszaal binnengeleid. Voorzitter Dirk Thys vroeg vervolgens naar zijn identiteit. Op de vraag naar zijn huidige woonplaats antwoordde Hardy "Hasselt Hilton", meldt Gazet van Antwerpen.

Ik zag die personen niet als mensen, maar als objecten Hardy in verhoor in november 2017

In de akte van beschuldiging, die ruim veertig bladzijden telt, werden deze voormiddag de feiten beschreven waarvoor Hardy terechtstaat. Op vraag van de voorzitter liet Hardy's advocaat Frédéric Thiebaut weten dat er geen akte van verdediging is.

Hardy staat terecht voor twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen. Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson en moet hiervoor de nodige medicatie nemen.

Seksuele seriedoder

In mei 2014 doodde de beschuldigde de 82-jarige Maria Walschaerts in haar woning in Mechelen. Er werden ook sporen van misbruik aangetroffen. Op 30 september 2014 trachtte hij binnen te dringen bij de 68-jarige Annie H. in Bonheiden, maar hij slaagde daar niet in. Bij zijn ondervraging door de Mechelse speurders gaf hij toe dat het de bedoeling was om Annie H. te vermoorden.

Op 14 februari 2015 probeerde hij actrice Veerle Eyckermans in Zemst om het leven te brengen. Zij kreeg zware slagen van een afgebroken steel van een pikhouweel aan het hoofd, maar overleefde de moordaanslag. Hardy verklaarde dat hij haar voor hetzelfde geld had gedood. Hij vertelde aan de speurders dat hij zijn iPhone had thuis gelaten, omdat hij anders getraceerd had kunnen worden.

In september 2015 doodde en verkrachtte Hardy zijn 52-jarige ex-vriendin Linda Doms in Hofstade. Deze gruwelijke feiten had hij gefilmd.

Wie een verkrachting en moord filmt om die achteraf op zijn gemak te bekijken, is een vergissing van Moeder Natuur Walter Damen, advocaat van Annie H.

Geen mensen, maar objecten

In november 2017 legde Hardy volledige bekentenissen af over de moorden op Maria Walschaerts en Linda Doms en de moordpogingen op Annie H. en actrice Veerle Eyckermans. Aan de speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen vertelde hij dat hij de personen die hij doodde en sloeg niet zag als mensen, maar als objecten.

Volgens Hardy doodde hij uit pure frustratie. Hij filmde de feiten om aan de mensheid te laten zien wat iemand kan doen als iemand hulpbehoevend is en zodanig getriggerd wordt. Ook de moord op Walschaerts had hij naar eigen zeggen gefilmd, maar na het filmpje eenmaal bekeken te hebben, gooide hij het geheugenkaartje weg.

Door de gerechtspsychiaters werd de beschuldigde omschreven als een georganiseerde sadistische seksuele seriemoordenaar.

Openbaar aanklager Alexandra Van Kelst had ruim tweeënhalf uur nodig om de akte van beschuldiging voor te lezen. Hardy zelf luisterde schijnbaar onbewogen naar het relaas van de feiten en het onderzoek, maar hij lette toch op en reageerde bij bepaalde passages. Helemaal op het einde zat hij in zijn eigen papieren te neuzen.

"Man zonder normbesef"

Volgens Walter Damen, advocaat van Annie H., is Hardy een "vergissing van Moeder Natuur". Damen verwijst daarvoor onder andere naar het filmpje dat Hardy maakte van de verkrachting van en moord op Linda Doms. "Zo'n filmpje, dat zegt iets over iemands karakter", aldus Damen. "Wie een verkrachting en moord filmt om die achteraf op zijn gemak te bekijken, is een vergissing van Moeder Natuur."

"Dat hij een man zonder normbesef is, is ook gebleken uit de voorlezing van de akte", aldus Damen. "Hij wordt terecht beschuldigd van poging moord op mijn cliënt. Was hij wel binnen geraakt, dan was ook zij slachtoffer geworden van Hardy. Zij heeft dat zelf ook zo beleefd: deze goede vrouw was hierdoor enorm geschrokken."

Damen verwacht dat de beschuldigde levenslang zal krijgen. "En ik denk dat hij dat zelf ook beseft. Mogelijk zal hij de ziekte van Parkinson inroepen om zijn daden te verantwoorden, zoals hij die al vaker gebruikt heeft wanneer hem dat uitkomt." Antwoorden op het waarom van de daden, verwacht Damen niet.

Zijn haat tegen vrouwen verklaart de daden van deze seksueel geobsedeerde sadist Jef Vermassen, advocaat van Veerle Eyckermans

"Haat voor vrouwen"

De gruwelijke daden waarvan Hardy wordt beschuldigd, zijn ingegeven door zijn haat voor vrouwen, zegt advocaat Jef Vermassen, die optreedt voor Veerle Eyckermans. Hardy bleef lang zijn betrokkenheid bij de poging tot moord op de actrice ontkennen, maar kort voor de start van het proces bekende hij. "Eindelijk heeft hij zijn verantwoordelijkheid opgenomen", aldus Vermassen.

"Intussen gaat het wel niet goed met mijn cliënte: ze heeft last van posttraumatische stress. Moeten horen dat hij haar eigenlijk wilde vermoorden, dat doet iets met een mens. Bovendien heeft ze ook een minderjarige dochter." Eyckermans zal het proces grotendeels links laten liggen. "Ze kan niet dulden dat ze daar hem zou zien, maar komt wel getuigen", zegt Vermassen.

Het waarom van de daden is voor Vermassen deels opgelost. "Zijn haat tegen vrouwen verklaart de daden van deze seksueel geobsedeerde sadist", meent Vermassen. "Iedereen moet boeten voor het feit dat hij ziek is."

"Dichter bij de waarheid"

Voor meester Vander Velpen, advocaat van de nabestaanden van de vermoorde Linda Doms (52), moet het proces dienen om dichter bij de waarheid te komen. "Tijdens het onderzoek zijn nog veel grijze zones opengebleven", zei Vander Velpen vanochtend bij aankomst aan het assisenhof in Tongeren. "Hardy heeft beloofd dat hij zijn kaarten tijdens het proces op tafel zou leggen. Het enige dat telt voor de nabestaanden is te weten wat er gebeurd is, en waarom."

"Moeilijk proces"

Frédéric Thiebaut, de advocaat van Hardy, verwacht een moeilijk proces. Hij is er niet zeker van dat alle vragen van de nabestaanden en slachtoffers beantwoord zullen worden. "Ik weet hoe belangrijk dat is, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik niet weet of de vragen beantwoord zullen worden."

In zijn openingswoord sprak Thiebaut de jury toe, die hij vroeg enkele elementen in het achterhoofd te houden. De advocaat verduidelijkte dat het zijn job is Hardy bij te staan en te zorgen voor een eerlijk proces. "Het is niet mijn taak om goed te praten wat hij gedaan heeft, of Renaud Hardy schouderklopjes te geven." Hij vroeg de jury ook om pas op het eind van het proces een definitief oordeel te vormen.