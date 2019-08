Renaat Landuyt vernietigend voor eigen partij: "Hoe sp.a zo op de knieën kan zitten om te mogen meedoen, snap ik niet” TT

29 augustus 2019

12u37

Bron: Belga 30 Voormalig parlementslid, minister en burgemeester van Brugge Renaat Landuyt is kritisch voor zijn partij sp.a. Dat de Vlaamse socialisten zich bereid verklaarden om op Vlaams niveau onderhandelingen aan te knopen met de N-VA, gaat er bij Landuyt niet in. "Hoe je zo op je knieën kan zitten om te mogen meedoen, dat snap ik niet", zegt hij in een interview in de Krant van West-Vlaanderen.

Na zijn laatste gemeenteraad als Brugs burgemeester in december vorig jaar nam Landuyt afscheid van de actieve politiek. Hij is opnieuw advocaat en noemt zich "partij- en politiek onafhankelijk". In die hoedanigheid spaart hij zijn kritiek op de sp.a dus niet. Vooral het parcours dat de Vlaamse socialisten sinds de verkiezingen aflegden, doet bij Landuyt vragen rijzen.

Na 26 mei liet sp.a-voorzitter John Crombez verstaan dat zijn partij voor de oppositiebanken zou kiezen. Toch kreeg hij eind juli een mandaat van de partijmandatarissen om met Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) inhoudelijke gesprekken aan te knopen. Uiteindelijk startte de N-VA gesprekken op met Open Vld en CD&V en blijft de sp.a dus aan de zijlijn staan.

Renaat Landuyt heeft het als buitenstaander mogen aanschouwen. "Hoe je zo op je knieën kan zitten om te mogen meedoen, dat snap ik niet", zegt hij. "Ik was meer van de lijn: blijf cool, hou vast aan je programma en kijk met wat ze afkomen. Bon, ik ben maar een toeschouwer, net als iedereen. Met die uitzondering dat ik na 28 jaar de houding van sommigen kan voorspellen."

Over de Vlaamse formatie zegt Landuyt dat hij tevreden vaststelt dat een van zijn programmapunten is overgenomen. "Ze willen eindelijk beginnen met een soort Vlaamse justitie, iets waar ik al jaren voor pleit. Vanuit een sociale reflex, niet vanuit een flamingantische." Een conceptnota waar hij als parlementslid de hand aan legde, circuleert volgens Landuyt bij de onderhandelaars. "Ik voel dat deze nota al is doorgesproken door de partijen. En CD&V kan nu zeggen dat het een nota van De Wever is, om dan later een paar punten te kunnen verzachten. Dat zal een deel van de deal zijn. Anders hadden ze moord en brand geschreeuwd toen de nota uitlekte. Na 28 jaar lees je dat tussen de lijnen. Leuk, behalve dat je ook ziet welke fouten je eigen partij keer op keer maakt.”