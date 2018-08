Renaat Landuyt stapt uit nationale politiek: "Niet op dezelfde golflengte met Crombez" Redactie

13 augustus 2018

Bron: VRT 0 Brugs burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) stapt uit de nationale politiek. Dat bevestigde hij vanmorgen in De ochtend op Radio 1. De reden? "De partijpolitiek is mij ontgroeid. Het is een publiek geheim dat Crombez niet op dezelfde golflengte zitten."

Dat hij volop voor de burgemeesterssjerp gaat, liet Landuyt afgelopen weekend al weten in een interview in De zondag. "Als ik niet herverkozen raak, stop ik met de politiek", klonk het daar.



Voor een terugkeer naar de nationale politiek bedankt hij. "Ik wil het project in Brugge verderzetten", zei Landuyt op Radio 1. "Dat is mijn obsessie, de rest telt echt niet."

'Ik ben gematigder, ik ben voor meer samenwerking met de groenen en de liberalen'

Gematigder

Wat meespeelt, is dat hij zich niet kan vinden in de huidige lijn van de sp.a en de partijpolitiek. "Het is een publiek geheim dat (sp.a-voorzitter, red.) John Crombez en ik niet meteen op dezelfde golflengte zitten", zegt hij. "Ik ben wel een overtuigd sp.a'er, maar op mijn eigen manier. Ik ben gematigder, ik ben voor meer samenwerking met de groenen en de liberalen."

Het verschil met de lokale politiek, volgens Landuyt, is dat de gemeenteraadsverkiezingen geen partijpolitieke verkiezingen zijn. "Als burgemeester zoek je voortdurend naar politieke consensus; nationale partijpolitiek is voortdurend zoeken naar het benadrukken van verschillen."