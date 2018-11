Relschoppers steken palletten in brand aan protest 'gele hesjes' in Wandre SPS LVA

20 november 2018

22u47

Bron: Belga 1 De actie van de zogenaamde ‘gele hesjes’, die protesteren tegen de volgens hen te hoge dieselprijzen, werd gisteravond kort onderbroken door relschoppers. De federale politie en brandweer van Luik moesten tussenbeide komen. Ondertussen wordt verder geprotesteerd in Wandre en heeft de beweging zich uitgebreid naar het bedrijventerrein van Courcelles, bij Charleroi.

De lokale politie kreeg dinsdag rond 21.20 uur informatie dat een vijftigtal gemaskerde personen, gekleed in het zwart, zich verzameld hadden aan de oliehaven van Wandre. De individuen, die losstonden van de gele hesjes, waren houten palletten in brand aan het steken op een op- en afrit van de E25.

De Luikse politie kwam ter plaatse, samen met de brandweer en de federale politie. Ze sloten de autosnelweg af terwijl de brandweer de vuurtjes bluste.

“Onze diensten merkten intussen de aanwezigheid op van een dertigtal personen die zich verspreid hadden in de omgeving, duidelijk los van de gele hesjes”, zegt de lokale politie. Hun identiteit werd gecontroleerd.

“Wie geen identiteitsdocumenten mee had, werd meegenomen naar het commissariaat. Niet om gearresteerd te worden, maar om hun identiteit vast te stellen. Onze agenten brachten minderjarigen naar huis”, zegt de politie.

Om 23 uur was de situatie onder controle in Wandre. De ‘echte’ gele hesjes zijn nog steeds ter plaatse. Zij onderwerpen autobestuurders er aan een filterblokkade op de Avenue de l’Independance. Actievoerders plaatsten ook palletten in de wijk Sclesssin op de Rue Ernest Solvay om de toegang tot de oliesite te blokkeren.

Het protest heeft zich uitgebreid naar het bedrijventerrein van Courcelles, bij Charleroi, naast autosnelweg E42. Actievoerders met fluorescerende vestjes belemmeren er vrachtwagens de toegang tot het terrein.

Rond 23 uur stonden er al verschillende vrachtwagens stil aan de ingang van het bedrijventerrein. De actievoerders blokkeren ook autobestuurders die van het centrum van Courcelles naar de E42 willen rijden. Op het bedrijventerrein zijn verschillende grote bedrijven gevestigd, zoals het logistiek centrum van warenhuisketen Lidl.

Protest aan E19

Zogenaamde ‘gele hesjes’ blokkeren in de provincie Henegouwen autobestuurders op autosnelweg E19 in beide richtingen. De federale politie zegt dat er geen verkeer mogelijk is tussen kilometerpalen 27 en 37, ter hoogte van Mignault (Le Roeulx), niet ver van Feluy.

De gouverneur van de provincie, Tommy Leclercq, moest een nieuwe crisisprocedure opstarten. Leclercq riep alle hulpdiensten bij zich in Bergen, op advies van de minister van Binnenlandse Zaken. Teams van de federale politie, de Civiele Bescherming en de Waalse overheid blijven ter plaatse.

Gisterennamiddag, nadat een vijftigtal actievoerders vier dagen een depot hadden geblokkeerd van oliebedrijf Total in Feluy, dwong de politie hen om op te stappen. Even later keerden ze weer. De actievoerders, waar zich inmiddels ook gewone relschoppers bij aangesloten zouden hebben, trokken nadien naar de E19, waar ze de weg versperden van autobestuurders ter hoogte van Feluy.

In de loop van de voormiddag werd de E19 er weer geopend. Maar om 21 uur herhaalden de gele hesjes hun actie dus.

Autobestuurders uit Brussel moeten zo omrijden in de richting van Charleroi ter hoogte van Arquennes. Hen wordt aangeraden de A54 te nemen tot Thiméon, vervolgens de A15-E42 in de richting van Bergen. Wie uit Bergen komt, moet omrijden ter hoogte van Familleureux in de richting van de A501. Zij moeten de A15-E42 nemen tot Thiméon en vervolgens de A54 naar Brussel, zegt de federale politie.