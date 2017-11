Relschoppers hebben winkel van deze radeloze man volledig vernield: "Ik vrees voor mijn leven" ep

14u09

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws De rellen na de kwalificatiematch voor het wereldkampioenschap voetbal op de Lemonnierlaan hebben een gigantisch spoor van vernieling achtergelaten. De lokale handelaars blijven ontredderd achter. Een uitbater van een Brusselse nachtwinkel barstte in tranen uit tijdens een reportage voor het VTM Nieuws.

“Ik werk al twaalf jaar elke dag zonder vakantie. En wat nu?” Muhammad Sajid Khan is duidelijk de wanhoop nabij. "Ik vrees voor mijn leven. Als deze mensen mij doden, hoe moet het dan verder met mijn kinderen?"

De stad Bussel is van plan een klacht in te dienen tegen onbekenden om de kosten te kunnen recupereren. Els Ampe, schepen van de stad Brussel, zegt dat de daders op basis van camerabeelden geïdentificeerd zullen worden. "De vandalen zullen hiervoor moeten betalen. We zijn het beu."