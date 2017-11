Relschoppers doen raid op kraakpand. Burgemeester Termont: "Nieuwe wet niet van toepassing" Sam Ooghe

Nadat op gisteravond een twintigtal personen, vermoedelijk supporters van de harde kern van AA Gent, het gekraakte pand aan het Stapelplein in Gent bestormden, konden we met HLN een kijkje nemen in de woning. De Roemeense familie van dertien is radeloos. "Waarom die agressie tegen ons?" Gents burgemeester Termont laat intussen weten dat de nieuwe wet inzake kraken nog niet is gepubliceerd. "Ze zou trouwens niet van toepassing zijn op dit geval", klinkt het.

Na de match tussen Gent en Standard zouden een twintigtal gemaskerde fans naar het Stapelplein getrokken zijn, waar krakers sinds het begin van deze week een pand bewonen. Er zijn sterke vermoedens dat de amokmakers van de Ghelamco Arena kwamen, maar dat kon de politie nog niet formeel bevestigen.



De bende bleek gewapend met stokken, geïmproviseerde slagwapens en Bengaals vuur. Over de motieven van de aanvallers bestaat nog onduidelijkheid.



De groep bestormde de woning en veroorzaakte heel wat materiële schade. De voordeur werd geforceerd en enkele ramen sneuvelden. Het kwam tot een confrontatie met de Roma, maar de politie was snel ter plaatse. Eén agent raakte gewond aan de hand door stokslagen.



De aanvallers namen de vlucht en de politie zette de achtervolging in. Zes personen werden opgepakt. Zij worden momenteel verhoord en zullen vanavond laat voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak en stelt alles in het werk om alle daders te identificeren. Aangezien ze binnendrongen in het pand, kunnen ze ironisch genoeg veroordeeld worden voor inbraak in een woning.

Onbewoond pand

Na het incident wilden de krakers voor het eerst hun verhaal doen. Wat meteen opvalt in het pand: op enkele matrassen en stoeltjes na is er niets. De dertien Roemenen leven op een kleine ruimte en met kaarslicht. Het is één grote familie, met vijf jonge kinderen, een bejaarde vrouw en een hoogzwangere dame. "We zijn enorm geschrokken", vertelt A., één van de krakers. "Er was de voorbije dagen wel wat aandacht, maar deze agressie hadden we nooit zien aankomen."

"We begrijpen ook niet wat er mis is", gaat A. door. "Dit pand was onbewoond. Het stond volledig leeg." Eerder deze week klonk nog dat een koppel in de woning leefde, maar na een weekendje aan de kust ineens een groep krakers aantrof. Dat zou volgens enkele bronnen niet kloppen. Er zou op de woning weliswaar een domicilie staan, maar in de praktijk was ze niet bewoond. Dat het pand eigenlijk een oud café is, bevestigt dat verhaal.

Opnieuw kraken

"Tot enkele weken geleden sliepen we nog in het parkje bij de Zonder-Naamstraat", zegt A. "We passeerden hier dikwijls en zagen dat de woning leeg stond. Het is toch niet meer dan normaal dat mensen een dak boven hun hoofd hebben? We doen ook niemand kwaad. Overdag gaan we bedelen. We horen dat we komen stelen in deze woning. Maar dan zouden we toch al lang vertrokken zijn?"

A. zucht. "Wanneer we hier echt weg moeten, staan we weer op straat. Wat dan? Opnieuw een leegstaande woning zoeken, zeker?"

Huurders: "Niks mee te maken"

"Wat er vannacht gebeurd is, is betreurenswaardig. Dit vinden we beneden alle peil", reageren de huurders van het pand. "We willen benadrukken dat wij met de raid absoluut niets te maken hebben. Dit is zeker niet in onze opdracht gebeurd."



De huurders blijven erbij dat de bovenverdieping van het pand wel bewoond was. "In het weekend kwam mijn vrouw hier nog vaak slapen. Ze was beetje bij beetje naar mij aan het verhuizen in Evergem, maar ze was er wel degelijk nog soms. Maar eigenlijk doet het er niet toe: het is niet het huis van die Roma, dus ze moeten eruit blijven."



Eigenaar: "Volledig machteloos"

De eigenaar vertelt ons dat hij volledig machteloos staat. "Het is heel erg wat er vannacht gebeurd is, maar wij hebben met de raid niets te maken. We hebben gevraagd aan de politie wat we nog kunnen doen, en of er tegen ons ook een onderzoek loopt over domiciliefraude, maar we krijgen geen antwoord. Of we zelf gaan bemiddelen? Ik denk het niet. We mogen trouwens niet binnen in ons eigen pand. En ik heb niet de indruk dat de krakers zo bang of op hun ongemak zijn. Ze mogen altijd vertrekken van mij."



Termont: "Nieuwe wet niet van toepassing"

Burgemeester Daniël Termont betreurt het incident, maar wast zijn handen in onschuld. "De nieuwe wet over kraken is nog steeds niet gepubliceerd. Na de publicatie moet men nog eens tien dagen in acht nemen, moeten uitvoeringsbesluiten opgemaakt worden en dient het parket nog instructies te geven. En dit specifieke geval zou die nieuwe wet trouwens niets veranderen."



De wet gaat namelijk over bewoonde panden. "In het pand waarvan sprake staat iemand gedomicilieerd, maar het gaat wel degelijk om een leegstaande woning. De wet is dus niet van toepassing." Of er tegen de eigenaar van het pand een onderzoek naar domiciliefraude is gestart, kan het parket niet kwijt.