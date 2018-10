Relschopper Turnhoutsebaan ook verdacht van verkrachting Patrick Lefelon

19 oktober 2018

14u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mohammed El J., é én van de relschoppers van vorige zomer op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, stond gisteren opnieuw voor de strafrechter. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een slapende, jonge vrouw. De feiten kwamen aan het licht toen de politie tijdens het onderzoek naar jongeren die twee agenten van een fietspatrouille te lijf waren gegaan na een verkeerscontrole.

Op de inbeslaggenomen gsm’s stond een filmpje waarop te zien is hoe iemand een slapende, jonge vrouw bepotelt en met zijn vingers ook penetreert. De man werd naderhand geïdentificeerd als Mohammed El J. Het Antwerpse parket vervolgt hem wegens verkrachting.

Het proces werd gisteren uitgesteld omdat het bewuste gsm-filmpje niet in het dossier stak. “Vermoedelijk is het verkeerdelijk toegevoegd aan de rellen op het dossier van de Turnhoutsebaan”, zei de procureur, “De beelden zijn zeer duidelijk en laten geen twijfel bestaan over wat de man doet bij die slapende dame.”

De verdediging van Mohammed El J. wil op de volgende zitting een getuige oproepen, met name het meisje dat verkracht zou zijn, maar ontkent dat zij de slapende vrouw op het filmpje is. De procureur zag daar het nut niet van in. Zelfs als het om een andere vrouw gaat, blijft het nog altijd verkrachting. Het proces wordt verdergezet op 23 november.