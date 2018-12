Relschopper die politiewagen in brand stak, is aangehouden TMA

07 december 2018

17u59

Bron: Belga 0

De man die vorige week vrijdag tijdens de betoging van de 'gele hesjes' een politievoertuig in brand stak, is vrijdag opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het Brusselse parket.

De man, F.G., geboren in 1995, werd in verdenking gesteld voor opzettelijke brandstichting van andermans roerende eigendom en gewapende weerspannigheid in bende.

Hij was al goed bekend bij politie en justitie en wachtte op een elektronische enkelband voor feiten van diefstal en verkoop van verdovende middelen. Zelf ontkent de man dat hij het voertuig in brand gestoken heeft en verklaarde hij dat hij enkel onder invloed van alcohol kasseien had gegooid om zich te amuseren. Hij moet binnen de vijf dagen voor de Brusselse raadkamer verschijnen.