Relschopper AA Gent die kraakpand met Roma bestormde vrij onder voorwaarden Sam Ooghe

11u57

Bron: Eigen berichtgeving 10 Sam Ooghe De groep bestormde de woning en veroorzaakte heel wat materiële schade. De voordeur werd geforceerd en enkele ramen sneuvelden.

De relschopper van AA Gent die vrijdagavond mee het kraakpand in Gent bestormde en nog in de gevangenis zat, komt vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer zonet beslist.

De man, een supporter van AA Gent die na de match tegen Standard samen met andere misnoegde fans naar het kraakpand trok, zal tijdelijk geen wedstrijden van zijn team mogen bijwonen. Er is ook een contactverbod opgelegd met andere mogelijke relschoppers. Na de raid werden vijf andere supporters opgepakt, maar zij werden onmiddellijk vrijgelaten. Er wordt gewag gemaakt van zo'n 35 amokmakers. Een agent raakte gewond, de krakers kwamen met de schrik vrij.

"Doodgewone jongen"

"De bedoeling van mijn cliënt en de anderen was niet om mensen te verwonden. Ze wilden enkel een punt maken. Die 'bestorming' heeft slechts één minuut geduurd", vertelt de advocaat van de relschopper, Thomas Gillis. "Er was ook minimale schade: een deur, een raam en een bloembak kapot. Alles in perspectief, dus. Mijn cliënt zat in de cel met een doorwinterde crimineel. Die dacht zelfs dat hij er 'undercover' was, omdat hij zo'n gewone jongen is", gaat Gilis door. "Mijn cliënt is een doodgewone jongen. Hij hoort niet in de gevangenis."

Het openbaar ministerie kan nog in beroep gaan tot vier uur deze namiddag. Gebeurt dat, dan moet de Gent-fan nog wat langer in de cel blijven.