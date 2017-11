Rellen in Brussel na WK-kwalificatie van Marokko: 22 agenten gewond en auto's in brand gestoken TL en TMA EB en IB

21u44

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2025 Twitter Na afloop van de kwalificatiematch voor het wereldkampioenschap voetbal tussen Marokko en Ivoorkust hebben gisterenavond een 300-tal mensen keet geschopt in het centrum van Brussel. Op het Beursplein zijn voorbereidingen voor Winterpret vernield en op het Fontainasplein werd een wagen in brand gestoken. De oproerpolitie is tussengekomen en er werd een waterkanon ingezet. In totaal raakten 22 agenten gewond, zo meldt VRT. Ook één burger moest naar het ziekenhuis gebracht worden, al is het onduidelijk of die bij de opstootjes betrokken was.

De onrust begon gisterenavond kort na de kwalificatie van het Marokkaanse voetbalelftal voor het WK in Rusland, volgend jaar. Na afloop van de wedstrijd verzamelden zich zo'n 300 mensen op de Stalingradlaan om de overwinning te vieren. Van daar trokken ze naar het Beursplein, maar daar sloeg de sfeer om en begonnen minstens een deel van de supporters de voorbereidingen voor Winterpret te vernielen. De Brusselse politie besloot daarop tussen te komen en de supporters terug te drijven. Daarvoor werd onder meer het waterkanon ingezet.

Daarna trokken ze van het Beursplein naar het Fontainasplein, waar zeker één auto in brand werd gestoken. Later verplaatsten de onlusten zich naar de buurt van het Zuidstation, meer bepaald aan de Lemonnierlaan. Daarbij raakten twee agenten gewond, een aan de knie en eent aan de schouder.

Ook is van de rellen geprofiteerd om enkele winkels te plunderen. In een nachtwinkel zijn ze er vandoor met geld, sigaretten en alcohol. Nog in de Lemonnierlaan werden twee wagens in brand gestoken.

Silke Vandenbroeck Uitgebrande wagen in de Brusselse Lemonnierlaan.

Silke Vandenbroeck Rellen in de Brusselse Lemonnierlaan.

Marokko naar WK

Aanleiding voor de rellen was de overwinning van Marokko met 0-2 op het veld van Ivoorkust. Het plaatste zich op die manier voor het WK van aanstaande zomer in Rusland.

De kwalificatie van Marokko ging ook op de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout niet onopgemerkt voorbij. Na het laatste fluitsignaal trokken de fans de straat op om te vieren met vuurwerk en veel getoeter.

rv .

Ook in andere landen ongeregeldheden

Ook in andere landen zorgde de kwalificatie van het Marokkaanse voetbaleftal voor ongergeldheden. In het Nederlandse Rotterdam gaf de politie het advies aan automobilisten om het centrum te mijden wegens de feestvierende voetballiefhebbers. "Zoek een alternatieve route", luidde de tip daar.

In Amsterdam staken feestvierders vuurwerk af en lag door de drukte het tramverkeer korte tijd stil. In Den Haag was het even onrustig toen er voorwerpen naar de politie werden gegooid. Maar volgens een woordvoerder van de politie in de Hofstad keerde de rust al snel terug en is er sindsdien sprake van een feeststemming. Ook in de Franse hoofdstad Parijs werd massaal op straat gekomen.