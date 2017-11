Rellen in Brussel: één verdachte opgepakt, maar na verhoor vrijgelaten rvl mv

19u08

Na de zware rellen en plunderingen van zaterdagavond in het centrum van Brussel is één verdacht opgepakt, maar die persoon is na verhoor opnieuw vrijgelaten omdat er onvoldoende elementen waren om hem aan te houden, zo meldt het Brusselse parket.

"Het parket tilt zwaar aan de feiten en zal de daders vervolgen als we over voldoende elementen beschikken die de personen aan de rellen en plunderingen kunnen linken", klinkt het. "In overleg met de politie werd een gerechtelijke taskforce opgericht om de daders van de rellen en plunderingen zo snel mogelijk te identificeren."

Op dit moment zijn nog steeds geen verdachten opgepakt, laat staan officieel aangehouden, naar aanleiding van de zware rellen van zaterdagavond in het centrum van Brussel. Toen schopte een driehonderdtal personen keet door onder meer de politie te bekogelen, auto's in brand te steken en winkels te plunderen.

Ondanks de grote schaal van de rellen, werden er op het moment van de feiten zelf geen verdachten opgepakt door de politie. Naar eigen zeggen tot verbazing van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Enkele Brusselse agenten hekelen intussen zélf de inzet van de politie. Volgens hen mochten ze niet ingrijpen toen de relschoppers winkels plunderden en werden er te weinig manschappen ingezet.

Brussels burgemeester Philippe Close gaat niet akkoord met die kritiek, en zegt dat de ordediensten "snel en koelbloedig" hebben ingegrepen.

Foto's en videobeelden

"Alle beeldmateriaal over de rellen en plunderingen mag overgemaakt worden aan de gerechtelijke taskforce van de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene", aldus nog het parket. "Het gaat zowel om foto's als videobeelden."

De politie heeft ook een telefoonnummer geopend, 02/279.79.09, dat tot vrijdag 24 uur per dag operationeel is. Wie informatie heeft over eventuele verdachten van de rellen en plunderingen, kan op dat nummer terecht.

Wie het slachtoffer geworden is van, of schade geleden heeft door de rellen en plunderingen, kan terecht op het hoofdcommissariaat van de Brusselse politie, aan de Kolenmarkt 30 te 1000 Brussel. Dat is de klok rond open en bereikbaar op het nummer 02/279.77.11.