Rellen Brussel: groot deel amokmakers afkomstig uit Aalst, Denderleeuw en Liedekerke FT

13u23

Bron: De Standaard 195 Marc Baert Rond 16 uur zaterdagavond was aan het Poelaertplein, bij het Brusselse justitiepaleis, een vreedzame betoging aan de gang. Een groep jongeren infiltreerde en begon amok te maken. Bij de jongeren die afgelopen weekend amok hebben gemaakt in Brussel, waren ook heel wat minderjarigen uit Aalst, Liedekerke, Denderleeuw en Luik. Dat bericht De Standaard.

In totaal werden 71 mensen gearresteerd. Eén meerderjarige werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar kwam gisteren vrij onder strenge voorwaarden. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) had eerder al laten weten dat de relschoppers bij Louiza en Naamsepoort, afgelopen zaterdag, vooral minderjarigen waren. Onder hen dus een groot deel uit Vlaanderen - 'reltoeristen' dus. Men is nog niet helemaal zeker of het om dezelfde jongeren gaat die ook bij de vorige rellen betrokken waren. Wel is een groot deel gekend bij de politie. "Multirecidivisten tussen de 15 en 18 jaar oud", zei Close daarover.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) breken de rellen niet spontaan uit en gaat het vermoedelijk om jongeren "vaak van allochtone afkomst" die zeer gericht in betogingen infiltreren om amok te kunnen maken. "In de achtergestelde wijken van onze steden lopen jongeren rond die zich niet aanpassen aan ons maatschappijmodel en er zich zelfs manu militari tegen keren."

Eén agent liep een schedelbreuk op. Nog volgens De Standaard werd de man zaterdagavond meteen geopereerd. "Ze hebben stukjes steen uit mijn hoofd moeten verwijderen", zegt hij vanuit zijn ziekenhuisbed. De agent zal geen blijvende verwondingen overhouden aan de aanval. Ook twee andere collega's raakten gewond.

En ook afkomstig uit Denderleeuw, Aalst en Liedekerke.

