Relatie tussen baas en ondergeschikte voortaan verboden in Vlaanderen? AW

05 november 2019

12u27

Bron: De Tijd 28 Steve Easterbrook, CEO bij McDonald’s, werd onlangs ontslagen omdat hij een relatie had met een ondergeschikte. Dat is ten strengste verboden bij de Amerikaanse fastfoodketen, dus werd de CEO – ondanks zijn hoge functie – op straat gezet. Een regel waarover binnenkort mogelijk ook op Vlaams niveau wordt nagedacht.

Zondag maakte de Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s bekend dat CEO Steve Easterbrook ontslagen was. Hij was een relatie aangegaan met een medewerker en dat strookte niet met het beleid van de fastfoodgigant. Het concern vond dat de Brit blijk heeft gegeven van een “slecht beoordelingsvermogen”.

De CEO gaf hen daarin gelijk, erkende zijn fout en stapte op. Een liefdesrelatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte kan simpelweg niet.

Terwijl het voor Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven eerder de regel dan de uitzondering is om zulke relaties te verbieden, hinken Europa en Vlaanderen achterop. Zo bleek in 2016 dat Jan Boone, CEO van koekjesbakker Lotus Bakeries, een affaire had met zijn financieel directeur Isabelle Maes. Die interne relatie werd simpelweg opgelost door Maes ‘weg te promoveren’ naar Groot-Brittannië. Niemand werd ontslagen.

Ook in de Vlaamse administratie wordt over dit thema nagedacht tijdens het herzien van de deontologische code uit 2011. “Concrete beslissingen zijn nog niet genomen”, zo klinkt het bij bevoegd minister Bart Somers (Open VLD), die zelf benadrukt geen enkel standpunt over de kwestie in te nemen.