Relanceplan blijft taak van nieuwe regering met een meerderheid HLA

09 juli 2020

17u25

Bron: Belga 0 De overlegronde van de minderheidsregering dient enkel om een relanceplan voor te bereiden. De uitvoering van zo'n plan is het werk van een nieuwe regering met een meerderheid. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) donderdag gezegd in de Kamer. Wilmès wees erop dat ze slechts een "beperkt" vertrouwen aan de Kamer had gevraagd. "Ik ben niet van plan om dat niet na te leven", zei ze.

Op initiatief van premier Sophie Wilmès voert de federale regering de komende drie weken een reeks vergaderingen met het oog op dat relanceplan. De regeringstop praat onder meer met academici, het bedrijfsleven en het middenveld.

Open Vld-fractieleider Vincent Van Quickborne en zijn N-VA-collega Peter De Roover wilden donderdag van de premier meer uitleg krijgen bij het initiatief. "Wat is de rol van de minderheidsregering in de relance?", wou Van Quickenborne, voor de gelegenheid met een das in ‘Arizonakleuren’, weten. De Roover wou vooral weten "waar de centen zijn" om de tal van (vooral eenmalige) maatregelen die de Kamer intussen al gestemd heeft te financieren.

(Lees verder onder de foto)

Premier Wilmès liet er geen onduidelijkheid over bestaan: de regering organiseert het overleg om de relance voor te bereiden, niet om het uit te voeren. "Daarvoor moet er stabiliteit zijn en dus een meerderheidsregering", zei de premier. "Die zal ook zorgen voor consistentie met het werk van het parlement."

Momenteel proberen de voorzitters van de regeringspartijen CD&V, Open Vld en MR om een ‘Arizona-coalitie’ op de been te brengen met, naast de regeringspartijen, ook N-VA, cdH en sp.a. De Vlaamse socialisten zouden de Franstalige zusterpartij PS in de oppositie moeten laten. Donderdag was er overleg hierover met sp.a-voorzitter Conner Rousseau, maar over de uitkomst van dat gesprek houden alle betrokkenen de lippen op elkaar.

Als iedereen hier rond de tafel absoluut wil dat we goed kunnen werken aan een relanceplan dat absoluut noodzakelijk is voor ons land, stel ik voor dat mensen gaan samenzitten en echt beginnen te werken Premier Sophie Wilmès (MR)

Het werk van de huidige regering rond relance is dus "complementair met dat van de toekomstige regering”. "Maar het is ook de taak van deze regering om de situatie te blijven beheren en ons voor te bereiden op de toekomst.” Wilmès kon de vraag van De Roover naar de financiering van een relanceplan niet beantwoorden, net omdat dit de taak is van een toekomstige coalitie. Ze gaf wel een sneer naar de talmende onderhandelingen. “Als iedereen hier rond de tafel absoluut wil dat we goed kunnen werken aan een relanceplan dat absoluut noodzakelijk is voor ons land, stel ik voor dat mensen gaan samenzitten en echt beginnen te werken".