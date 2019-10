Rekrutering bij politie ligt stil: “Ontgoocheld dat er zo weinig vertrouwen is in hervormingen” IB

24 oktober 2019

Het tekort aan politie loopt voort op. De Vlaamse selectiedienst heeft zich collectief ziek gemeld, uit vrees dat hervormingen leiden tot onveiligheid. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg vandaag. "Ik ben ontgoocheld dat er zo weinig vertrouwen is in het proces", reageert de voorzitter van de politievakbond NSPV.

Momenteel zijn zo'n 4.000 functies bij de politie niet ingevuld. Al twee jaar werken politie en politiek moeizaam aan een ommezwaai. Dinsdag kreeg de selectiedienst van de politietop het nieuwe proces te horen. De selectie gebeurt voortaan vooral via computertesten en de menselijke proeven worden teruggebracht van minstens drie naar één gesprek met een psycholoog.

Maar dat zal de algemene veiligheid in gevaar brengen, vreest de selectiedienst. "Door het gebrek aan adequate selectieproeven zullen nog meer ongeschikte kandidaten door de mazen van het net glippen."

Honderden dossiers op pauze

Het diensthoofd rekrutering en selectie van de politie kondigde haar vertrek aan. En ook de komende dagen zou de dienst, die uit zo'n 25 personen bestaat, zich ziek melden. Daardoor staan honderden dossiers op pauze.

In een reactie zegt de politie dat de hervorming vastligt, en dat die zal leiden tot een kortere maar betere rekrutering. Eenzelfde geluid klinkt bij ontslag­nemend binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V). "We streven naar een consensus tussen alle actoren.”

“Gezond verstand gebruiken”

De politievakbond NSPV is ontgoocheld dat de Nederlandstalige afdeling zich collectief ziek heeft gemeld. “Ik hoop dat ze snel weer gezond zijn”, reageert voorzitter Carlo Medo. “Ik begrijp dat grote veranderingen angst met zich kunnen meebrengen en dat die mensen onder stress staan, maar ik ben ook ontgoocheld dat er zo weinig vertrouwen is in de hervorming. We moeten ons gezond verstand gebruiken. We moeten iets doen aan het selectieproces. Nieuwe rekruten zijn broodnodig.”

Het selectieproces is volgens Medo nu te omslachtig. “De proeven nemen te veel tijd in beslag. Nu gaan we moderne en eenvoudigere proeven met snellere resultaten gebruiken”, zegt hij. “Ik denk dat elk modern bedrijf tegenwoordig met zulke moderne proeven werkt.”

“Op veiligheid wordt niet ingeboet”

Medo wijst er ook op dat de selectiedienst op elke vergadering aanwezig was en dat de directie van de afdeling altijd haar zegje heeft kunnen doen. “Ze zijn altijd betrokken geweest bij het proces.”

Dat de algemene veiligheid door de nieuwe rekruteringswijze in het gevaar zou komen, wijst hij van de hand. “Neen, we gaan daarbij niet aan veiligheid inboeten”, luidt het. Volgens Medo zou de selectiedienst de nieuwe proeven eerst een kans moeten geven. “Ik vergelijk het met het kopen van een nieuwe auto. Je moet er eerst mee rijden voor je beslist om hem te kopen.”