Rekkenvuller ontdekt bijna 1 kilo "cocaïne" in doos bananen voor Delhaize Lochristi

05 juni 2018

Bron: Het Nieuwsblad

Een werknemer van een Delhaize-filiaal in Lochristi heeft afgelopen weekend acht zakjes gevuld met wit poeder ontdekt in een doos bananen van Chiquita. De lading vruchten was afkomstig van Colombia. De politie is zo goed als zeker dat het om cocaïne gaat, meldt Het Nieuwsblad.