Rekent Tomorrowland te veel aan voor tickets? Minister Peeters beveelt onderzoek FT

05 februari 2018

11u07 0 Nu alle tickets voor Tomorrowland de deur uit zijn, komen er steeds meer klachten binnen over de prijs die festivalgangers betaald hebben. Boven op de ticketprijs rekent het festival ook een betalingskost, servicekost én bedrag voor de verpakking aan. De sociale inspectie onderzoekt de zaak.

Bloed, zweet, tranen en een smak geld. Elke fan van Tomorrowland heeft het aan den lijve mogen ondervinden toen de tickets voor het festival vorige week 'on sale' werden gezet. Een stormloop werd het en wie uiteindelijk het felbegeerde festivalbandje te pakken kreeg, wierp nauwelijks nog een blik op de prijs. Nochtans schort er iets aan, volgens minister van Consumentenzaken Kris Peeters. Hij heeft de sociale inspectie in ons land gevraagd een onderzoek te openen. Zij moeten nagaan of het dancefestival extra verboden kosten heeft aangerekend boven op de ticketprijs. Dat werd deze ochtend bekendgemaakt bij het Radio 2-programma 'De Inspecteur'.

Een voorbeeld: wie er vroeg bij was en een dagticket kocht tijdens de voorverkoop voor Belgische festivalgangers, betaalde 94 euro per ticket. Kocht je er vijf, dan bedroeg de ticketprijs 470 euro. De extra kosten zijn niet van de poes: 23,75 euro servicekosten, 11,25 euro betalingskosten en 57,50 euro 'treasure case fee' of de prijs die betaald wordt voor het doosje waarin het festivalbandje verstuurd wordt. Een totaalprijs van 562,50 euro of bijna honderd euro duurder dan de ticketprijs zoals eerst afgebeeld op de website van Tomorrowland.

All-inprijs

Volgens de e-commercewetgeving mogen handelaars geen extra's meer aanrekenen: er is nu een all-inprijs voor tickets. Zo moeten reservatiekosten en servicekosten in de totale prijs mee vervat zitten. Alleen een bedrag voor mogelijke verzending mag nog apart gevraagd worden.

In een reactie erkent Tomorrowland dat er 4,75 euro voor servicekosten en vanaf 11,5 euro aan verpakkings- en verzendingskosten wordt aangerekend voor tickets en de bijhorende bandjes. "Volgens onze verantwoordelijke mag dat ook, maar we wachten nu natuurlijk af wat de economische inspectie daarover zegt", stelt woordvoerster Debby Wilmsen. "Het gaat om kosten die volgens ons niet eigen zijn aan het festivalticket. De opsplitsing zoals wij het doen, is de regelmaat bij evenementen in binnen- en buitenland."

Hoge boetes

Wanneer blijkt dat Tomorrowland niet in strijd is met de wetgeving, kan het boetes krijgen van 80.000 euro. Die kunnen zelfs oplopen tot 200.000 euro als blijkt dat het festival te kwader trouw heeft gehandeld.