Rekenhof wacht al 15 jaar op moderne boekhouding Koninklijke Schenking IB

15 januari 2020

06u26

Bron: Belga 2 Het Rekenhof was al in 2005 scherp voor de verouderde boekhouding van de Koninklijke Schenking. Eind november verklaarde minister van Financiën De Croo nochtans dat het Rekenhof de Schenking bij elke controle een clean sheet gaf. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De Kamercommissie Financiën en Begroting houdt woensdag een hoorzitting over de Koninklijke Schenking, het vehikel dat meer dan 7.500 hectare koninklijk vastgoed beheert. Die hoorzitting is het resultaat van de artikelenreeks waarin werd onthuld dat de belastingbetaler meebetaalt voor het patrimonium van de Koninklijke Schenking, die nochtans zelfbedruipend moet zijn. Bovendien blijkt ze te werken met een kasboekhouding waarin geen waarde van activa staat opgegeven. Formeel staat de Koninklijke Schenking onder toezicht van Financiën, dat daarvoor een beroep doet op het Rekenhof.

Eind november kreeg minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) in de Kamer vragen over de Koninklijke Schenking. "Het Rekenhof gaf systematisch bij elke controle een clean sheet", zei De Croo.

Opmerkingen

Maar De Tijd kon documenten inkijken die het Rekenhof de voorbije 15 jaar opstelde. Daaruit blijkt dat al in een verslag van januari 2005 opmerkingen staan. In 2016 kwam het Rekenhof terug op het thema, in een rapport over de jaarrekeningen van de Koninklijke Schenking van 2013 en 2014. "De overgemaakte rekeningen gaan alleen over inkomsten en uitgaven. Ze bevatten noch het roerende, noch het onroerende patrimonium."

De Croo baseerde zijn antwoord op de laatste vier beschikbare controleverslagen van het Rekenhof, reageert zijn woordvoerder. Daarin stonden geen opmerkingen.