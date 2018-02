Rekenfout in studie kernuitstap: niet minimaal 15 miljoen euro kost, maar 150 miljoen euro TT

24 februari 2018

16u35

Bron: VRT NWS 414 15 miljoen tot 900 miljoen euro, dat zou tegen 2030 de meerprijs zijn wanneer we alle kerncentrales in ons land zouden sluiten, tegenover wanneer er nog twee centrales openblijven. Tot die conclusie kwam milieu-econoom Johan Albrecht van de Universiteit Gent in de studie die de regering bestelde over de kernuitstap. Maar Albrechts team maakte een foutje, zo blijkt nu: de minimale extra kost bedraagt geen 15 miljoen euro, maar het tienvoud: 150 miljoen.

Hoeveel zouden we met z'n allen meer moeten betalen in 2030 als we alle Belgische kerncentrales zoals gepland zouden sluiten, en nog te bouwen gascentrales de weggevallen elektriciteitsproductie zouden moeten opvangen? Met die vraag stapte de regering naar milieu-econoom Johan Albrecht. Hem werd gevraagd een studie te maken zodat de regering later dit jaar een energiepact zou kunnen sluiten.

Albrechts conclusie kwam er deze week: alle kerncentrales sluiten zou ons 15 miljoen tot 900 miljoen euro meer kosten dan wanneer er nog twee centrales open zouden blijven. De exacte prijs zou afhankelijk zijn van de toekomstige gasprijs, die uiteraard niet te voorspellen is. Albrecht benadrukte echter meteen dat de optie van 900 miljoen euro realistischer is dan het meest gunstige scenario, dat waarnemers sowieso al wel erg laag vonden zijn.

Alleen blijkt er nu een rekenfout gebeurd te zijn in het goedkoopste scenario. Dat blijkt niet uit te komen om 15 miljoen euro, maar om 150 miljoen. Het gaat om een simpele rekenfout: 2,16 miljard(een volledige nucleaire stop) min 2,01 miljard (een gedeeltelijke kernstop) is 0,15 miljard, en dat is niet 15 miljoen, maar wel 150 miljoen.

Albrecht geeft tegenover VRT NWS de rekenfout toe. "Het is een stomme fout in een deelaspect van de studie, maar het is gebeurd hé...Ik betreur het ten zeerste", zegt hij. De econoom benadrukt wel dat de fout enkel gebeurd is in een extra oefening in de studie, die de regering niet eens besteld had. De uitkomst van de hoofdberekening blijft op 900 miljoen euro liggen. Bij een zeer lage maar weinig realistische gasprijs en een lagere CO2-kost is 150 miljoen euro wel mogelijk. Ook het kabinet van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zegt dat de rekenfout geen fundamentele impact heeft op het debat.