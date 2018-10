Reizigers willen voor rechtbank compensaties afdwingen van Aviapartner bvb

29 oktober 2018

17u35

Bron: Belga 2 Claim it, een bedrijf dat opkomt voor de rechten van passagiers, gaat naar de rechtbank stappen om een schadevergoeding te eisen voor de reizigers die getroffen worden door de staking bij Aviapartner. De klacht tegen de bagageafhandelaar wordt "in de loop van de komende weken" ingediend, zegt Ralph Pais van Claim it.

Claim it stapt wel vaker naar de rechter om in naam van de reizigers schadevergoedingen op te eisen. Doorgaans gebeurt dat in naam van consumenten die geld willen terugeisen van de luchtvaartmaatschappij, bijvoorbeeld voor een geschrapte of vertraagde vlucht. Het is de eerste keer dat nu ook een bagageafhandelaar wordt geviseerd.

"Het is een iets andere procedure, dus we zijn nog bezig met het opzetten van een platform om klanten te vinden die schade hebben geleden", zegt Ralph Pais. "Maar we zullen hier toch toe overgaan, omdat we intussen al veel e-mails hebben gekregen.”



Als gevolg van de spontane staking die donderdag uitbrak bij Aviapartner, zijn alles samen al honderden vluchten geschrapt op Brussels Airport. Pais wijst erop dat de kosten van de vluchten wel worden terugbetaald, maar dat de schade van onder andere misgelopen hotelovernachtingen of vooruitbetaalde huurwagens al in de miljoenen euro's loopt.

"Aviapartner is de enige verantwoordelijke hiervoor", zegt Pais. "De luchtvaartmaatschappijen hebben alles al in het werk gesteld om de schade te beperken.”