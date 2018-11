Reizigers nog nooit zo ontevreden: minister Bellot eist uitleg over slecht rapport van NMBS, maar krijgt zelf ook de wind van voren JL HS ADN

28 november 2018

13u54

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 Reizigers waren nog nooit zo ontevreden over het spoor. Dat bleek gisteren uit een rondvraag van de NMBS zelf. De vervoersmaatschappij duidt Infrabel en de politiek aan als schuldige, maar de politiek schiet gewoon terug. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) eist een uitleg.

“De eerste trein van de dag vertrekt al te laat. Dat is niet acceptabel”, zegt Bellot. “Waarom vertrekt de trein te laat? Er zijn twee redenen: de trein is technisch nog niet in orde of de conducteur is te laat. Ik eis dat de twee bedrijven werk maken van stiptheid voor de reiziger.” Verantwoordelijkheid voor de slechte stiptheidscijfers neemt Bellot niet. “Ik ben geen treinconducteur en geen seiner. Dat is het vak van de twee bedrijven. Zij moeten de nodige maatregelen nemen, met de middelen die wij hen hebben gegeven.”



Bellot wees er gisteren op dat de regering 5,3 miljard euro heeft vrijgemaakt voor investeringen, en dat besparingen gerealiseerd werden in de exploitatiebudgetten, en niet in de investeringen ten dienste van de reizigers. Hij gaat in de loop van de komende weken de CEO’s en de raden van bestuur van NMBS en Infrabel samenroepen.

“Omgekeerde wereld”

Kamerlid David Geerts (sp.a) vindt dat de regering en Bellot (MR) zelf wel een belangrijke rol spelen in de lage tevredenheid van de treinreizigers. Volgens de spoorspecialist van de Vlaamse socialisten is het ongepast dat Bellot de spoorbazen nu op het matje roept. “Dit is de omgekeerde wereld. De regering moet het kader scheppen waarbinnen de NMBS kan werken. Daar wachten we nu al vier jaar op”.



Geerts laakt dat het intussen al jaren ontbreekt aan een beheersovereenkomst tussen de overheid en het spoorbedrijf. In zo’n overeenkomst staan afspraken over bijvoorbeeld hoeveel treinen er moeten rijden, welke stiptheid de NMBS moet garanderen of hoeveel tickets mogen kosten. “De regering Michel die de NMBS opzadelt met forse besparingen en zonder beheerscontract, maar hen dan op het matje roept bij een slecht resultaat, is als een voetbaltrainer die zijn ploeg op het veld stuurt met slechts 10 spelers en zonder tactisch plan, maar nadien wel een donderpreek geeft in de kleedkamer”, vindt Geerts.

Dit is als een voetbaltrainer die zijn ploeg op het veld stuurt met slechts 10 spelers en zonder tactisch plan, maar nadien wel een donderpreek geeft in de kleedkamer Kamerlid David Geerts (sp.a)

“De NMBS is volledig het noorden kwijt. De minister schuift de verantwoordelijkheid van zich af, maar deze regering heeft wel degelijk boter op het hoofd”, vindt ook Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke. “Voor de regering is de NMBS niet meer dan een besparingspost, een zorgenkindje. Terwijl de NMBS net het paradepaardje zou moeten zijn van de mobiliteit van de toekomst.”

Ontslag?

Sofie Dutordoir, de CEO van de NMBS, wil niet veel kwijt over de heisa. “We plegen voortdurend overleg. Dag in, dag uit. We zijn een grote familie en ook in een grote familie ben je het niet altijd over alles eens”, zegt ze. Over het ontslag van Dutordoir wordt nog niet gesproken. “Zo ver zijn we nog niet”, zegt Bellot.