Reizen binnen Europa tegen half juni mogelijk? Minister Goffin (MR) geeft Belgen hoop

21 mei 2020

20u17

Bron: RTBF 10 Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) geeft hoop aan de Belgen die na de lockdown nog steeds van plan zijn om deze zomer op vakantie te gaan. Hij verwacht dat er tegen half juni een definitieve ‘go’ wordt gegeven, al zullen de curves in dalende lijn moeten blijven evolueren.

“Het is nog misschien wat vroeg. Ik wil het met zekerheid kunnen zeggen”, aldus Goffin tegen RTBF. “De beslissing ligt bij de Nationale Veiligheidsraad. Maar het is waar dat we ons in een fase van voorbereiding en van discussies bevinden om ervoor te zorgen dat wanneer de ‘finale GO’ wordt gegeven - en ik hoop dat we die kunnen geven - we dat op een gecoördineerde manier kunnen doen met onze Europese buren.”

De verschillende curves zullen daarvoor nauwgezet moeten worden geanalyseerd. “Tegen half juni denk ik dat we definitief duidelijkheid gaan hebben over de mogelijkheden om te reizen. We weten immers dat de Belg graag reist, zowel in België als in Europa”, zei de minister.



“Het is essentieel voor ons dat het openen van de grenzen in samenspraak met de buurlanden gebeurt”, verklaarde Goffin. De eerste contacten zijn ondertussen gelegd met de buurlanden: Nederland, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. “Het doel is duidelijk: het is om geleidelijk én op een gecoördineerde manier te kunnen overgaan tot het openen van de grenzen.”

