Reisorganisatie TUI laat Belgische klanten terugkeren uit Noord-Italië Lieve Van Bastelaere

08 maart 2020

16u22 20

Reisorganisatie TUI heeft de Belgische klanten die op dit moment op vakantie zijn in Noord-Italië, gevraagd om naar huis terug te keren. Het gaat om 109 mensen die daar op skivakantie zijn. “Ze zijn met de auto vertrokken en zullen ook zo terugkeren”, zegt Sarah Saucin, woordvoerster van TUI. “Het gebied met de auto verlaten is nog altijd mogelijk.” In Italië zijn de regio Lombardije en veertien provincies in quarantaine geplaatst in een poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Reis omboeken of annuleren

“De klanten die bij ons een reis geboekt hebben en nog moeten vertrekken, worden verplicht hun reis te annuleren of om te boeken”, voegt ze eraan toe. “Het gaat om alle skivakanties of trips naar Milaan en Venetië tot en met 2 april. Ook deze klanten zullen we persoonlijk contacteren. Onze beslissing is een gevolg van het aangepaste reisadvies van Buitenlandse Zaken.”

Over reizen naar Italië in de paasvakantie is nog niets beslist

Eerder vandaag liet Buitenlandse Zaken weten dat niet-essentiële reizen naar de regio Lombardije en de veertien andere getroffen Italiaanse provincies worden afgeraden tot 3 april. Over reizen in de paasvakantie, die op 4 april begint, wordt dus nog niets gezegd. Eind vorige week adviseerde Buitenlandse Zaken al om Belgische schoolreizen naar Italië tot nader order uit te stellen. Als je ondanks een negatief reisadvies toch besluit te reizen, dan vervalt de dekking van je reisverzekering.

Als je al in Italië verblijft, raadt Buitenlandse Zaken aan om contact op te nemen met de lokale Italiaanse autoriteiten voor praktische informatie. Ook online, op de website van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid, is informatie te vinden.