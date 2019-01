Reisdocumenten klaar om eerste twee IS-kinderen naar ons land te halen SVM

29 januari 2019

19u18

Bron: Belga 2 De Belgische overheid heeft vorige week de reisdocumenten afgeleverd voor twee kinderen van Syriëstrijders. Zij kunnen naar ons land afreizen van zodra de Turkse overheid daarvoor de toestemming geeft. Dat blijkt uit een mededeling van Buitenlandse Zaken.

Het gaat om de twee dochters van Amina Ghezzal (29) uit Beverlo (Beringen). De moeder vluchtte eind 2017 met haar kinderen weg uit Syrië. In Turkije moet ze nu een celstraf van tien jaar uitzitten. De kinderen zitten nu al een jaar vast in Turkije. De vader van de kinderen, IS-strijder Abdelkarim Elouassaki, is in Syrië omgekomen.

Op 19 december oordeelde de rechter in kortgeding dat België de reisdocumenten voor de kinderen moet bezorgen. De Belgische staat is tegen die beschikking in beroep gegaan omdat ze meent dat de uitspraak niet correct gemotiveerd is. Toch zijn nu de nodige reisdocumenten afgeleverd. "Deze actie staat los van het resultaat van de procedure in beroep", zegt Buitenlandse Zaken.

Al-Hol

Op 26 december besliste de kortgedingrechter dat de zes kinderen van IS-strijdsters uit Borgerhout, Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25), naar België gerepatrieerd moeten worden. De moeders zitten met hun kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol vast. Ook hiertegen heeft de Belgische staat beroep aangetekend.

"De voornaamste reden hiervoor is dat de vraag tot repatriëring van de kinderen al eerder door de rechtbank werd behandeld en zowel in eerste aanleg als in beroep werd afgewezen. De geldende rechtsregels bepalen dat zaken die eerder bepleit werden met dezelfde eisen en dezelfde argumenten niet meer in aanmerking kunnen worden genomen voor een nieuwe rechtsprocedure, laat staan voor een nieuwe uitspraak", zegt Buitenlandse Zaken.

“Geen bevoegdheid”

"Bovendien ging de rechter in zijn uitspraak verder dan wat de eisers zelf gevraagd hadden: zo werd de verplichting opgelegd om de terugkeer van de twee moeders samen met hun kinderen te vergemakkelijken, terwijl de moeders alleen vroegen dat hun kinderen naar België zouden terugkeren. Ten slotte heeft België geen bevoegdheid om op eigen initiatief op te treden in het buitenland en al zeker niet in de regio waar de gezinnen Wielandt-Abouallal zich bevinden.”

In december 2017 besliste de federale regering dat kinderen van IS-strijders jonger dan 10 jaar naar België kunnen terugkeren als ze gelokaliseerd zijn en als er een bewijs is van biologische verwantschap met een levende Belgische ouder.