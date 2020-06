Reisbureaus mogen niet langer vouchers geven voor een geannuleerde reis, maar hebben geen geld voor terugbetaling: “Wie geld terug wil, moet geduld hebben” HLA

25 juni 2020

18u50

Bron: VTM Nieuws 64 Door de coronacrisis zien heel wat mensen hun vakantieplannen in het water vallen. Wie zijn reis geannuleerd zag voor 19 juni, heeft recht op een tegoedbon. Sinds 19 juni zijn reisbureaus echter verplicht om de geannuleerde reis om te boeken of terug te betalen in cash. Heel wat reisbureaus en reisorganisaties klagen aan dat zij daarvoor het geld niet hebben, en willen dat de regeling voor terugbetaling door middel van een tegoedbon wordt verlengd. Minister van Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) wijst erop dat die regeling in strijd is met Europese wetgeving en dat ze onmogelijk verlengd kan worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Als de reiziger effectief een terugbetaling wenst, zal hij daar even op moeten wachten”, zegt Koen Van Den Bosch, CEO van de vereniging van Vlaamse Reisbureaus. “Dat geld is intussen doorgestort naar luchtvaartmaatschappijen en hotels, en dat wordt niet meteen teruggestort naar de reisbureaus”, aldus Van Den Bosch. De vereniging van Vlaamse Reisbureaus vreest dan ook dat de hele sector in elkaar zal storten als alle reizigers hun geld terugvragen. Om sociale drama’s in de sector te vermijden, hopen de reisbureaus dan ook dat het systeem met de tegoedbonnen wordt verlengd, minstens tot het einde van de zomervakantie.

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle wijst erop dat de tijdelijke regeling die in maart werd ingevoerd voor een periode van drie maand in strijd is met de Europese wetgeving. “We hebben die regeling ingevoerd om de sector te ondersteunen”, aldus de minister, die erop wijst dat er op drie maand tijd meer dan 200.000 tegoedbonnen ter waarde van meer dan 300 miljoen euro werden terugbetaald. “Bovendien is de overmachtsituatie weggevallen doordat er sinds 15 juni opnieuw kan gereisd worden, waardoor een verlenging echt niet mogelijk is in het kader van de Europese regelgeving”, aldus minister Muylle. De minister heeft wel begrip voor de sector en roept de reiziger dan ook op om in de mate van het mogelijke toch te kiezen voor een terugbetaling in de vorm van een tegoedbon of om de reis om te boeken naar een later moment.

Gesjoemel met vouchers

Geen begrip is er voor reisbureaus die sjoemelen met de vouchers. Volgens Test-Aankoop weigeren bepaalde reisbureaus om een geannuleerde reis terug te betalen, en proberen sommigen de datum op de voucher aan te passen naar een datum vóór 20 juni. “Reisorganisatoren proberen consumenten met alle mogelijke middelen terug naar vouchers te duwen”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. “Het is uiteraard de datum van annulering die telt voor een terugbetaling, en niet de datum die op de vouchers staat”, legt November uit.

“Dit kan niet, en dat nemen we heel serieus”, reageert minister Muylle. “De economische inspectie heeft een opdracht gekregen om dit te onderzoeken en is daarmee bezig.” Gedupeerde consumenten verwijst de minister door naar het meldpunt van de economische inspectie.

Lees ook: Zo reizen we deze zomer: alle regels in de populairste bestemmingen binnen Europa(+)