Reisbureau vergist zich en stuurt Pierre (72) naar Gerona in plaats van Gijón in Spanje: agent kan voorkomen dat reis op drama uitdraait KVDS

19 augustus 2020

15u29 14 Een alerte agent heeft ervoor gezorgd dat de reis van een 72-jarige man uit Charleroi naar Spanje niet op een drama is uitgedraaid. Pierre – die door gezondheidsproblemen makkelijk in de war is – wilde zijn zus opzoeken in de noordelijke stad Gijón, maar door een vergissing van het reisbureau kwam hij zo’n 1.000 kilometer verderop in Gerona terecht. Daar begon hij rond te dolen.

Het onwaarschijnlijke verhaal van de man stond gisteren in de grote Catalaanse krant El Periódico. Pierre had in het verzorgingstehuis waar hij verblijft verteld dat hij zijn zus miste. Die woont in Gijón, in het noorden van Spanje, en hij had haar al jaren niet meer gesproken. Hoewel hij al twee beroertes kreeg, diabetes heeft en snel gedesoriënteerd raakt, besloot hij zijn koffer te pakken en haar te gaan opzoeken. Op 21 juli vertrok hij.

Vergissing

Door een vergissing van het reisbureau landde zijn vliegtuig echter niet in Gijón, maar bijna 1.000 kilometer verderop in Gerona, in het noordoosten van Spanje. Niet beseffend dat hij niet op de juiste bestemming was, begon hij daar rond te dolen. Eerst op de luchthaven, dan in het centrum van de stad. Tot hij 36 uur later – op de ochtend van 23 juli – werd opgemerkt door enkele agenten in een buitenwijk van Gerona. Omdat de man in de war was, brachten ze hem naar een ziekenhuis.

Een andere agent van het korps, die door de verslagen van de dag ging, las het verhaal van de Belg en besloot het ziekenhuis te bellen en te informeren hoe het met hem ging. Daar kreeg hij evenwel te horen dat de man zichzelf had ontslagen en vertrokken was. Niemand wist waarheen. “Ik maakte me zorgen en besloot hem te seinen”, vertelt de agent - Albert - aan El Periódico. “Als iemand de man zag, zou ik het meteen weten.”



De volgende dag spotte een politiepatrouille de Belg in het centrum van Gerona. Albert ging hem ophalen en bracht hem naar het politiebureau. Nadat hij het verhaal van de man had beluisterd, checkte hij op de luchthaven of het kon kloppen. Pierre bleek inderdaad in Gerona aangekomen te zijn met een vlucht van Ryanair vanuit Charleroi. En op beelden van de beveiligingscamera’s was te zien hoe hij urenlang had rondgedoold in de terminal.

De politie contacteerde het Belgisch consulaat, maar kreeg daar naar eigen zeggen te horen dat de man alleen gerepatrieerd kon worden als hij daar zelf om vroeg. En Pierre wilde zijn zus zien. Albert besloot daarop om op zoek te gaan naar de vrouw.

Facebook

In het bevolkingsregister vond hij haar niet meteen terug en daarom besloot hij Facebook te proberen. Daar vond hij wél iemand die aan haar signalement voldeed en hij stuurde haar een bericht. Drie dagen later – op 26 juli – kwam er antwoord. De vrouw bleek inderdaad de zus van Pierre te zijn. Maar ze woonde in Gijón, bijna 1.000 kilometer verderop.

Pierre had intussen een tijdelijk onderdak gekregen van de sociale dienst van Gerona. Hij kon zich opfrissen, kreeg nieuwe kleren en mocht bij een dokter langs. Hij bleek alleen een identiteitskaart en een aansteker bij zich te hebben, verder niets. Hij geloofde dat hij in Gijón was en dat zijn zus hem elk moment kon komen ophalen. Hulpverleners contacteerden het verzorgingstehuis in Charleroi en ontdekten daar dat hij al dagenlang zijn medicatie niet had ingenomen.

De sociale dienst besloot daarop om Pierre een vliegticket naar Gijón te kopen, zodat hij herenigd kon worden met zijn zus. Die was aanvankelijk niet enthousiast, want haar broer had Gijón meer dan twee jaar geleden verlaten en nooit meer iets van zich laten horen. Ze draaide evenwel bij en beloofde hem op te halen op de luchthaven.

Zo gezegd, zo gedaan. Een medewerker van de stad bracht Pierre naar de luchthaven van Barcelona, waar een personeelslid hem verder zou begeleiden. Toen Pierre eindelijk voet aan grond zette op de juiste bestemming, bleek zijn zus echter nergens te bespeuren. Een dag later belde ze met de sociale dienst van Gerona om te zeggen dat ze de afspraak niet had gehaald.

Taxidienst

Daarop kwam Albert weer in actie. De agent belde de luchthaven van Asturië – op 40 kilometer van Gijón – maar daar vielen ze uit de lucht. Daarop belde hij de taxidienst van de luchthaven en een van de chauffeurs bleek de Belg gezien te hebben. Een man die aan het signalement van Pierre voldeed, had urenlang in de taxizone gezeten en enkele taxibestuurders om vuur gevraagd voor zijn sigaret. Toen de luchthaven om middernacht sloot, had een van de taxichauffeurs een ambulance gebeld, die de man naar het universitair ziekenhuis van San Agustín in Avilés bracht.

Toen Albert het ziekenhuis belde, kreeg hij hetzelfde te horen als in het ziekenhuis in Gerona: de man was alweer vertrokken. De agent contacteerde daarop zijn collega’s bij de lokale politie en bezorgde hen een foto van Pierre. Op 5 augustus volgde een telefoontje: ze hadden hem gevonden.

Opnieuw werd een ontmoeting op touw gezet met de zus van Pierre en deze keer daagde ze wel op. Vijftien dagen nadat de man uit België was vertrokken, waren broer en zus eindelijk verenigd. Het is niet duidelijk of de man daar nu nog altijd is of hij weer terugkeerde naar België.