Regularisatie illegale werknemers en verplichting euthanasie toe te passen: CD&V noemt bijgewerkte nota-Magnette “hallucinant”

03 december 2019

18u40

Bron: Eigen berichtgeving, De Tijd, La Libre, Belga 128 Informateur Paul Magnette (PS) heeft de onderhandelende partijen vorige week een bijgewerkte nota voorgelegd die met name Open Vld over de streep moet trekken om aan een paars-groene regeringsvorming te beginnen. CD&V en N-VA kregen de nota niet meer. Maar de nota, die ook aan Het Laatste Nieuws is bezorgd, bevat nog altijd maar weinig blauwe accenten. Staat wel in de nota: een mogelijke regularisatie van werknemers zonder geldige papieren en zorginstellingen verplichten euthanasie toe te passen. CD&V-voorzitterskandidaat Sammy Mahdi noemt dat “hallucinant”.

“Inhoud, inhoud, inhoud”, was gisteren het mantra op en na het partijbureau van Open Vld. De Vlaamse liberalen hamerden erop dat ze de voorstellen van informateur Magnette enkel daarop zouden beoordelen. Politieke spelletjes over wie er dan allemaal in de regering zou zitten en wie welke post zou krijgen, waren helemaal niet aan de orde, klonk het vastberaden.

En, zo susten liberale toppers, Magnette werkt zijn oorspronkelijke nota die eerder al uitlekte voortdurend bij om er extra liberale accenten aan toe te voegen. Dat was ook nodig, want die eerste nota was voor Open Vld “imbuvable” of ondrinkbaar, zo brandde Kamerfractieleider Egbert Lachaert hem af.



Een nieuwe versie van de nota, die dateert van 27 november, ligt ondertussen eveneens op de straatstenen. In het werkstuk zitten wel enkele extra blauwe accenten zoals een plan dat het voor kmo’s gemakkelijker moet maken personeel aan te werven. Maar echte liberale topprioriteiten ontbreken nog altijd, schreef ook De Tijd vanmiddag. Zo is er geen sprake van ambitieuze arbeidsmarkthervormingen om de werkzaamheidsgraad verder te verhogen: over het inperken van de werkloosheidsuitkeringen zwijgt Magnette, net als over het sneller laten dalen ervan. Ook de afschaffing van het brugpensioen staat er niets in de nota.

In tegenstelling tot in de eerste nota is er geen sprake meer van een minimumloon van 14 euro. Wel wordt er gestreefd naar een verhoging van de lage lonen “met respect voor de autonomie van de sociale partners wat betreft het vastleggen van de lonen”.

Sociale uitgaven

Tegenover de arbeidsmaatregelen staan een reeks extra sociale uitgaven zonder dat daar financiering voor voorzien is, zoals een minimumpensioen van 1.500 euro voor een volledige loopbaan en een extra verhoging van de uitgaven in de gezondheidszorg. Bovendien zou Magnette ook een aantal hervormingen van de vorige regering, zoals die van de loonwet, willen terugdraaien.

Morgen zou Magnette de partijen meer inzicht geven over hoe hij het begrotingstraject van de komende jaren ziet. Zoals bekend is het gat in de begroting opgelopen tot 11 miljard euro. Magnette zou zijn plannen wel willen financieren met “een derde nieuwe besparingen, een derde nieuwe belastingen, en een derde andere oplossingen”. Wat dat concreet betekent, is onduidelijk, behalve dat de belastingen dus wel degelijk zouden stijgen, wat voor veel liberalen nog altijd “imbuvable” zal zijn. Zo zou er een vliegtaks komen. Over de bedrijfswagens streeft Magnette naar een “progressieve overgang” naar elektrische voertuigen, maar “zonder impact op het netto salaris van wie nu” al een bedrijfswagens heeft.

Regularisatie

Nog een opvallende passage in de nota: de nieuwe regering zou volgens Magnette moeten onderzoeken of er een regularisatie kan komen van zwartwerkers - zonder strafblad - die vandaag geen geldige arbeids- of verblijfsdocumenten hebben. Die mensen papieren geven moet de “sociale fraude” tegengaan en een antwoord bieden op de vraag om extra arbeidskrachten, aldus Magnette.

Op ethisch vlak trekt Magnette volop de progressieve paars-groene kaart met een uitbreiding van de mogelijkheden voor abortus en euthanasie. Doel is dat ons land “een pionier blijft op het vlak van ethische kwesties en in de strijd tegen discriminatie”. “De zorginstellingen die publieke financiering genieten moeten wettelijk verantwoordelijk worden voor het respect op waardig sterven en voor het respect op praktijken zoals abortus, voor alle patiënten”, schrijft de informateur. “Dat betekent dat de zorginstelling in kwestie de wettelijke verplichting zal hebben positief te reageren op een vraag tot levenseinde die conform de wet is gesteld, door te zorgen dat een arts - of die nu aan de instelling is verbonden of niet - kan opgeroepen worden de daad zelf uit te voeren.”

CD&V-kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi reageert vooral op dat laatste bijzonder boos op Twitter. “De vrije wil voor iedereen, behalve de zorgverlener. Hallucinant”, klinkt het. Andere maatregelen doen Mahdi naar eigen zeggen ook denken aan 1999, het jaar waarin de eerste paars-groene regering-Verhofstadt aan de macht kwam.

Magnette zou ook willen vasthouden aan vastgelegde uitstap uit kernenergie tegen 2025. Voorts komen er maatregelen om de renovatie en isolatie van huizen te versnellen via een verlaging van de btw naar 6 procent op renovatiewerken, en een veralgemeende btw-verlaging voor de sloop en heropbouw van oude gebouwen.

Daarnaast: Illegaal werk niet langer bestraffen, competitiviteit fnuiken en toenemende schuldenlast. Nu nog overheidsgebouwen verkopen om die vervolgens te huren en de flashback is compleet #1999 Sammy Mahdi(@ SammyMahdi) link

N-VA: “Geen nota gekregen”

N-VA zegt vanmiddag de nota nog niet gekregen te hebben. Ook CD&V kreeg de nota nog niet in handen. Waarschijnlijk is hij dus enkel naar de paars-groene partijen gestuurd die zaterdag met zes bij elkaar kwamen op uitnodiging van Magnette. “Tiens, krant heeft nota al wel maar grootste partij van Vlaanderen nog altijd niet”, tweet ondervoorzitter Lorin Parys, die Magnette gisteren via Twitter om de nota vroeg.

Politiek directeur Piet De Zaeger zegt op Twitter dat “dit lek (alweer) lijkt te wijzen op groeiend ongenoegen binnen Open Vld”. Magnette zelf is na alle lekken overigens niet meer van plan om nieuwe teksten te sturen vooraleer hij maandag naar de koning trekt voor zijn verslag.

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) noemt de bijgewerkt nota “een déjà vu ten opzichte van het Waalse regeerakkoord”. “Stijging van werkzaamheidsgraad met 5 procentpunt staat in fluo. Maar met de manieren om dat te doen, kun je hoogstens op een status quo hopen.” “Totaal ongeloofwaardig”, is zijn oordeel.

