Reglement dat hoofddoek toelaat in Gentse stadsscholen ingetrokken na felle kritiek Open Vld HR

02 juli 2018

19u00

Bron: Belga 10 Gentse stadsscholen zullen dan toch niet vanaf 1 september de hoofddoek in regel toestaan. Het nieuwe reglement dat scholen zou verplichten om het religieuze symbool toe te laten, tenzij ze een verbod kunnen argumenteren, wordt ingetrokken na felle kritiek van meerderheidspartij Open Vld. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) betreurt het "gepolariseerde klimaat" rond de kwestie.

Decruynaere wees op de nood aan een nieuw reglement na een uitspraak van de Tongerse rechtbank in een proces van enkele Maasmechelse moslima's tegen het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Maar de algemene richtlijn kreeg felle kritiek van coalitiepartner Open Vld, die wijst op de beroepsmogelijkheid in die zaak en vroeg om bijkomend overleg binnen het schepencollege. Dat komt er dus.

"We zullen ook in overleg gaan met het LOP en de schoolbesturen", zegt Decruynaere. Die voegt eraan toe dat de schoolreglementen van alle Gentse stedelijke scholen individueel bekeken zullen worden. "Acute juridische lacunes worden opgevuld, in het belang van zowel de leerlingen als de schoolteams."

Maar de algemene richtlijn vanaf 1 september komt er dus niet. Het Gentse stadsbestuur kwam maandagmiddag bijeen over de kwestie en beslist om het dossier in de schoot van het college te behandelen, "met de sereniteit die in een dergelijk gevoelig maatschappelijk debat nodig is".