Regisseur en producent Matroesjka’s: “Laat ons tegenvoorstel doen aan Jambon” jv

17 november 2019

13u22

Bron: De Zevende Dag 1 “We hebben de uitnodiging van de minister-president gekregen om met een tegenvoorstel te komen, laat ons dat dan doen.” Dat zei producent en regisseur van films en tv-series, Marc Punt, vanmiddag in De Zevende Dag. Punt reageerde daarmee op de heisa rond de zoveelste besparingsronde in de cultuursector die Jan Jambon deze week aankondigde.

Jan Jambon is niet alleen minister-president van de Vlaamse regering, hij neemt er ook nog de bevoegdheid over cultuur bij. De Zevende Dag had deze week gezocht naar iemand die publiekelijk durft te zeggen dat het misschien wel met wat minder subsidies kan in de kunstenaarswereld, aldus Lisbeth Imbo toen ze Marc Punt introduceerde. De film- en tv-seriemaker beweerde nochtans meteen dat hij de besparingen zoals ze nu voorliggen “niet oké” vond, “omdat er natuurlijk andere terreinen zijn waar er meer kan worden bespaard”. Hij verwees naar de politiek die zelf niet bereid is in te leveren.

“Als het bij die 3 tot 6 procent besparingen zou blijven nu het economisch niet goed gaat met ons land, dan moeten we daarmee kunnen leven”, zei Punt. Maar zestig procent snijden in de zogenaamde projectsubsidies - die voornamelijk jonge kunstenaars op weg moeten helpen - vond hij “geen goede zaak”. Hij brak er daarom een lans voor om in te gaan op het voorstel van Jambon aan de cultuursector om, binnen de vooropgestelde besparingen, zelf met een herschikking van de middelen af te komen.

Punt pleitte voor een kritische blik op het efficiënt gebruik van de beschikbare middelen in de kunsten. “Het is absurd dat een filmproducent of filmaker die met 600.000 euro overheidsgeld een film maakt waar 5.000 mensen komen naar kijken, dan een tweede kans krijgt en nog 4.000 mensen komen kijken, en dan nog een derde kans krijgt... Dan zijn we niet goed bezig met overheidsgeld.”

Verder zei Punt nog dat de huidige toegangsprijzen voor theatervoorstellingen - die rond de 14 à 16 euro hangen - gerust met 2 à 3 euro kunnen worden opgetrokken. Punt, die zelf mee voorstellingen produceert zonder subsidies, zei niet te geloven dat het volk dan zou wegblijven: “Wij zijn verplicht 25 of 26 euro te vragen en ons publiek komt ook”.

Punts gesprekspartner in de studio was docent en theatermaker Chokri Ben Chikha. Hij vreesde wél dat mensen zouden afhaken als de prijzen stijgen, omdat theater dan minder toegankelijk gemaakt wordt. “Maar het is vooral het signaal dat gegeven wordt, van ‘wij willen niet raken aan, bijvoorbeeld, de uittredingsvergoeding van politici’. Dat is in totaal 5 miljoen euro, daarmee zou je eigenlijk al het zogezegde ‘probleem’ kunnen oplossen”, aldus Ben Chikha.

Ben Chikha benadrukte nog dat ‘investering’ een betere term is voor subsidies en dat de totale geldpot voor de cultuursector amper 1,1 procent van de Vlaamse begroting bedraagt. Hij pleitte verder voor meer diversiteit: “Elke dag spaghetti eten is niet gezond”.