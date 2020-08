Regionale verschillen in besmettingen blijven groot: daling in Antwerpen met 17 procent, stijging in Brussel met 42 procent Gemiddelde verbergt belangrijke regionale verschillen ADN

16 augustus 2020

12u04

Bron: Belga 0 De regionale verschillen in de coronabesmettingen blijven groot, zo blijkt uit de jongste weekgemiddelden van Sciensano. In totaal gaat het nauwelijks nog om een stijging, maar dat gemiddelde verbergt belangrijke regionale verschillen. In de provincie Antwerpen gaat het om een daling met 17 procent, Brussel klokt af op een stijging met 42 procent.

Tussen 6 en 12 augustus werden er gemiddeld 588,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 1 procent in vergelijking met een week eerder. Dat percentage daalt al enkele dagen: zaterdag was er nog een stijging op weekbasis met 5 procent, vrijdag ging het nog om een stijging met 9 procent.

Uitschieter

Niettemin tekenen naast Brussel ook Namen (+37 procent), Luxemburg (+ 34 procent), Waals-Brabant (+24 procent) en Oost-Vlaanderen (+4 procent) nog stijgingen op. In de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Henegouwen en Luik zijn de curves wel in dalende lijn.



Het Antwerpse reproductiegetal - een schatting van het aantal mensen die een besmet persoon op zijn beurt aansteekt - ligt intussen op 0,849. Uitschieter aan de andere kant is Brussel met 1,229. In totaal zijn tussen 6 en 12 augustus 4.118 nieuwe gevallen gediagnosticeerd, waarvan 54 procent in Vlaanderen, 26 procent in Wallonië en 20 procent in Brussel.



Overlijdens en hospitalisaties

Eerder op de dag bleek al dat het aantal nieuwe overlijdens en hospitalisaties nog steeds in de lift zit. De trends lijken zich dus voort te zetten. In de periode van 6 tot 12 augustus stierven er per dag gemiddeld 7,3 mensen aan het virus, meer dan een verdubbeling (+104 procent) met een week eerder. In totaal kwamen al 9.935 mensen om het leven.

Het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames steeg in dezelfde periode met 22 procent, tot 33,6 per dag. Er liggen nu 309 (-1) mensen in het ziekenhuis, van wie 82 op intensieve zorgen (+2). Drieënveertig (-2) van hen worden beademd. Sinds het begin van de coronapandemie werden al 18.680 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

