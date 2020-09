Rousseau: “Tegen vrijdag moet duidelijk zijn wie premier wordt” JOBR

Preformateur Conner Rousseau (SP.A) hoopt dat er tegen vrijdag 11 september duidelijkheid is over wie formateur, en dus nadien ook eerste minister wordt van een nieuwe federale regering. Dat zei de SP.A-voorzitter zondagmiddag in het VRT-programma De zevende dag.

Rousseau is, samen met Egbert Lachaert van Open VLD, aangesteld als preformateur van een nieuwe federale regering. Dat gebeurde nadat Lachaert en de zogenoemde Vivaldi-partijen (Open VLD, MR, PS, SP.A, Ecolo, Groen en CD&V) vrijdag een doorbraak in de gesprekken over de regeringsvorming bereikten.

De SP.A-voorzitter wil duidelijk niet bij de pakken blijven zitten. “We zitten nu al twee jaar zonder volwaardige regering”, klinkt het bij Rousseau. “Het voordeel is nu dat er op zijn minst perspectief is en we de regeringsonderhandelingen snel terug op de rails kunnen krijgen.” Volgende week vrijdag, 11 september, worden preformateurs Rousseau en Lachaert dan ook bij koning Filip verwacht. Daar zou normaal gezien een formateur aangeduid moeten worden, die later ook premier wordt van de nieuwe federale regering. Rousseau zei in De zevende dag dat hij “geen voorkeuren en veto’s stelt voor het benoemen van die nieuwe formateur”. “Het ontwarren van inhoudelijke knopen primeert”, luidt het.

De deadline voor een echte regeringsformatie blijft 17 september. Rousseau is vastberaden en ervan overtuigd dat die deadline haalbaar is. “Op 17 september moet er echt vooruitzicht zijn”, klinkt het. “Als dat niet het geval is, dan vrees ik dat nieuwe verkiezingen de enige optie zijn. Mensen zijn de politieke stilstand beu.”

