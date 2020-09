Honderd bekende Belgen willen dat nieuwe regering burgerdienst invoert jv

15 september 2020

20u28

Bron: belga 36 Regeringsvorming Honderd bekende Belgen roepen de onderhandelaars van de nieuwe federale regering op om een burgerdienst in te voeren.

De ondertekenaars van het initiatief vinden dat jongeren de kans zouden moeten krijgen zich voor een periode van een half jaar tot een jaar in te zetten in bijvoorbeeld de hulpverlening, de culturele wereld of de milieusector. Ze zouden daarvoor een statuut moeten krijgen, opleiding, sociale rechten en een vergoeding. Ze wijzen erop dat al onze buurlanden al een dergelijk systeem hebben, met positieve effecten op de emancipatie van de jeugd en de sociale cohesie.

Bij de ondertekenaars zijn onder meer Anuna De Wever van Youth for Climate, regisseurs Stijn Coninx en Jaco Van Dormael, econoom Paul De Grauwe en politicoloog Dave Sinardet.